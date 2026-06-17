فیفا ورلڈ کپ: سعودی پرچم دیگر ممالک کے پرچموں سے مختلف انداز میں کیوں آویزاں کیا گیا؟

سوشل میڈیا پر بھی اس اقدام کو سراہا گیا

ویب ڈیسک June 17, 2026
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فیفا ورلڈ کپ میں سعودی عرب اور یوراگوئے کے درمیان میچ سے قبل ہونے والی روایتی تقریب کے دوران سعودی عرب کے قومی پرچم کی نمائش نے شائقین کی توجہ حاصل کرلی۔

ٹورنامنٹ کے معمول کے طریقۂ کار کے تحت دیگر ممالک کے پرچم میدان میں افقی انداز میں بچھائے گئے تھے، تاہم سعودی عرب کے پرچم کو زمین پر رکھنے کے بجائے ایک مخصوص مقام پر  زمین سے تھوڑا اوپر کرکے آویزاں کیا گیا۔

منتظمین کی جانب سے یہ خصوصی انتظام سعودی قومی پرچم سے وابستہ مذہبی اور ثقافتی حساسیت کے باعث کیا گیا۔

سعودی عرب کے قومی پرچم پر کلمۂ طیبہ درج ہے جس کی وجہ سے اسے خصوصی احترام کے ساتھ رکھنے اور ایسی کسی بھی صورتحال سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جسے اس کی مذہبی یا قومی حیثیت کے منافی سمجھا جا سکتا ہو۔

اسی وجہ سے پرچم کو زمین پر رکھنے کے بجائے الگ سے بلند مقام پر نصب کیا گیا تاکہ وہ زمین کو نہ چھوئے اور اس کا تقدس برقرار رہے۔

سعودی حکام ماضی میں بھی بین الاقوامی کھیلوں اور سرکاری تقریبات کے دوران اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ قومی پرچم کو ایسی اشیا یا مقامات پر استعمال نہ کیا جائے جہاں اس پر قدم پڑنے، نقصان پہنچنے یا بے احترامی کا خدشہ ہو۔

سوشل میڈیا پر بھی اس اقدام کو سراہا گیا جہاں صارفین نے منتظمین کی جانب سے سعودی عرب کی مذہبی اور ثقافتی روایات کے احترام کو مثبت قرار دیا۔

 
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