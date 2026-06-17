خواتین کے وراثتی حقوق سے متعلق وفاقی آئینی عدالت کا اہم فیصلہ

وراثت میں خواتین کاحق ریاست کا نہیں بلکہ اللہ کا قانون ہے، قرآن پاک میں اس حق کو یقینی بنایا گیا ہے، فیصلہ

ویب ڈیسک June 17, 2026
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فوٹو: فائل

خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے وفاقی آئینی عدالت نے بڑا فیصلہ جاری کردیا جبکہ عدالت نے بلوچستان ہائیکورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔

وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ جاری کیا ہے کہ وراثت میں خواتین کا حق ریاست کا نہیں بلکہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا قانون ہے، قرآن پاک میں وراثت کے حق کو یقینی بنایا گیا ہے۔

وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ بلوچستان کی خاتون بی بی آمنہ کے مقدمہ میں جاری کیابدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کا رجحان ہے، خواتین کو وراثت سے محروم سماجی دبائو اور فراڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے؟

عدالت نے کہا کہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کی وراثت کے مقدمات کا باریک بینی سے جائزہ لیں، کوئی بھی علاقائی روایت یا خاندانی نظام خواتین سے وراثت کا حق نہیں چھین سکتا، خواتین کو وراثت کا حق نہ دینا ملکی قانون اور اللہ تعالی کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔

عدالت نے درخواست گزار خاتون کے والدین کی تمام جائیدادوں کو شیئرز کے تعین کیلئے سول کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔

فیصلے میں کہا گیا کہ سول کورٹ آئین اور قانون کے مطابق تمام جائیدادوں میں شیئرز کا فیصلہ کرے، بی بی آمنہ نامی خاتون نے بھائیوں کی جانب سے پوری جائیداد میں حصہ نہ دینے کا معاملہ چیلنج کر رکھا تھا۔
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