ایران میں رجیم چینج ہوگیا؛ پیٹرول قیمتیں گرگئیں لیکن اسرائیل حزب اللہ کیخلاف ناکام رہا؛ ٹرمپ

میں جنگ جاری رکھ سکتا تھا لیکن دنیا میں کساد بازاری نہیں چاہتا، جی سیون اجلاس کے دوران نیوز کانفرنس

ویب ڈیسک June 17, 2026
facebook whatsup
میں جنگ جاری رکھ سکتا تھا لیکن دنیا میں کساد بازاری نہیں چاہتا، جی سیون اجلاس کے دوران نیوز کانفرنس

جینیوا: امریکی صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں جنگ جاری رکھ سکتا تھا لیکن دنیا میں کساد بازاری نہیں چاہتا، معاہدے پر جلد دستخط جلد ہوں گے ایران راضی ہے کہ وہ نہ ایٹم بم بنائے گا نہ حاصل کرے گا۔

جی سیون اجلاس میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ان پر دوبارہ حملہ کریں گے، ایران پر حملہ دو ہفتوں، تین ہفتوں یا پھر دو سال تک بھی جاری رہ سکتا ہے، ایران کے پاس کوئی نیوی، فوج یا جنگی جہاز موجود نہیں ہے، ایرانیوں کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں ایرانی بہت سمجھ دار ہیں، ایران میں رجیم چینج ہوچکی ہے، اگر ڈیل نہ ہوتی تو آبنائے ہرمز نہ کھلتی، ایران کی قیادت ختم ہو چکی ہے لیکن اب ان کی نئی قیادت آچکی ہے، اب ڈیل ہوگئی ہے، تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، جی سیون ممالک بہت خوش ہیں کہ ہم نے ایران سے معاہدہ کر لیا ہے، پاکستان کے وزیراعظم نے کہا یہ بہت بڑا ایونٹ ہونے جارہا ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرلیتا تو اسرائیل تباہ ہوچکا ہوتا، مجھے لبنان کے حوالے سے نیتن یاہو سے اختلاف تھا اور اس سے کہا کہ وہ تحمل سے کام لیں، میں جنگ جاری رکھ سکتا تھا لیکن میں پوری دنیا میں کساد بازاری نہیں چاہتا، لبنان کے حوالے سے ہمارا نیتن یاہو سے تھوڑا سا اختلاف ہے، جب بھی حزب الله سے کوئی خطرہ اسرائیل میں داخل ہوتا ہے تو وہ عمارت کو گرا نہیں سکتا، جب حزب اللہ کے کے راکٹ اسرائیل کے کھلے علاقے میں گرتے ہیں تو جواب میں اسرائیل کو بیروت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔

امریکی صدر نے کہا کہ امریکا ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا، پاکستان اور قطر نے مذاکرات کیلئے بہت کام کیا، اتوار کو جو ڈیل ہوئی ہے،اس پر دستخط جلد ہوں گے ایران راضی ہے کہ وہ نہ ایٹم بم بنائے گا نہ حاصل کرے گا، مفاہمتی یادداشت کی ایک کاپی اسرائیل کو بھیجی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران امریکا امن معاہدے کے بعد سرمایہ کار خوش، تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی

Express News

ایران جنگ میں یو اے ای بھی شامل تھا؟ ٹرمپ کے دعویٰ نے نئی بحث چھیڑ دی

Express News

ٹرمپ نیتن یاہو سے ناراض؟ خفیہ فون کالز کی حیران کن تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

امریکا میں طیارہ ہائی وے پر آ گرا، شہریوں نے جان پر کھیل کر مسافروں کو بچالیا، ویڈیو وائرل

Express News

مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش؟ اسرائیل کی گھناؤنی سازش سامنے آگئی

Express News

ایران مثبت رویہ اپنائے تو 300 ارب ڈالر کے فنڈ تک رسائی مل سکتی ہے، ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو