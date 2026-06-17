جرمنی کے ایک شہری نے 65 ہزار لیگو پیسز جوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا لیگو ساسج اور بن بنانے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔
45 سالہ ٹامی شمٹ مطابق اس منفرد منصوبے کا خیال ان کے علاقے کی مشہور ساسیج تیار کرنے والی کمپنی ڈائی تھُرِنگر سے آیا۔
انہوں نے بتایا کہ انہیں ہمیشہ غیر معمولی چیلنجز قبول کرنے کا شوق رہا ہے اور جب ساسیج کمپنی نے لیگو سے کچھ خاص بنانے کی تجویز دی تو دونوں نے مل کر ایک ایسے منصوبے پر کام شروع کیا اور جلد ہی ان لوگوں پر یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ منصوبہ بڑا ہونا چاہیے۔
ٹامی کا کہنا تھا کہ یہ ریکارڈ دراصل ان کے آبائی علاقے اور وہاں کی مشہور ساسیج ثقافت کو خراجِ تحسین پیش کرنے کی ایک کوشش تھی۔ منصوبے کو مکمل کرنے میں تقریباً ایک سال لگا، جس میں صرف تعمیراتی مرحلہ ہی چھ ماہ پر محیط تھا۔
آخرکار ہزاروں لیگو برکس سے تیار ہونے والی یہ دیوہیکل ساسیج بن، اور اوپر سرسوں کی ٹٓپنگ ساتھ مکمل کی گئی۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز نے اس شاہکار کو باضابطہ طور پر دنیا کی سب سے بڑی لیگو ساسیج قرار دیا، جس کی لمبائی 6 فٹ اور 6.7 انچ ریکارڈ کی گئی ہے۔