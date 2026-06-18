کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

ٹرانسپورٹرز نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے

ویب ڈیسک June 18, 2026
facebook whatsup

کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث شہر بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ معطل ہوگئی، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق بسیں مختلف اڈوں پر کھڑی کر دی گئیں جبکہ ملازمت پیشہ افراد، مزدوروں، طلبہ اور دیگر شہریوں کو اپنی منزلوں تک پہنچنے کے لیے طویل فاصلے پیدل طے کرنا پڑے۔

حب ریور روڈ، شیرشاہ اور دیگر علاقوں میں شہری پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی پر پریشان دکھائی دیے۔ متعدد پولیس اہلکار، نجی سیکیورٹی گارڈز اور دیگر ملازمین بھی گھنٹوں پیدل سفر کرنے پر مجبور رہے۔

ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث آن لائن ٹیکسی سروسز اور چنگچی رکشوں پر دباؤ بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں کرایوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ دوسری جانب نجی گاڑیاں چلانے والوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہوگیا۔

کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے مطابق ہڑتال بھاری چالانوں، ای چالان نظام، سرکاری سبسڈی کی عدم ادائیگی، ایکسائز کے ریکارڈ روم سے فائلوں کے غائب ہونے، مبینہ بھتہ خوری، کرایوں میں اضافے کی اجازت نہ ملنے، پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی پکڑ دھکڑ اور انتظامیہ کی جانب سے مطالبات نہ سنے جانے کے خلاف کی جا رہی ہے۔

ٹرانسپورٹرز اپنے مطالبات کے حق میں کراچی پریس کلب پر احتجاج بھی کرتے رہے ہیں اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس

Express News

’ سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے آسٹریلوی خاندان کو دانستہ نشانہ بنایا ‘

Express News

کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

Express News

وفاقی وزیر بحری امور کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

Express News

اسلام آباد؛ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور ساس کو قتل کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو