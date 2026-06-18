عمران خان تک فیملی اور ذاتی معالج کی رسائی اور شفا اسپتال میں شفٹ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت  

جسٹس شاہد بلال نے ریمارکس دیے آئندہ ہفتے بینچ دستیاب نہیں ہو گا

ویب ڈیسک June 18, 2026
facebook whatsup

بانی پی ٹی آئی تک فیملی اور ذاتی معالج کی رسائی اور شفا اسپتال میں شفٹ کرنے سے متعلق کیس کی سماعت  کے دوران وکیل کی  جانب سے عدالت سے جلد سماعت کی استدعا کر دی گئی۔

کیس کی سماعت کے دوران وکیل عزیز بھنڈاری نے کہا ساڑھے تین ماہ ہو چکے جس کے خلاف اپیل میں آئے ہیں، ایک ماہ تک اپیل سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی رہی رجسٹرار نے نمبر نہیں لگایا، دو ماہ ہو گئے ہیں۔

بانی پی ٹی آئی کا وکالت نامہ نہیں آیا،جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے آج آپ وکالت نامی جمع کروا رہے ہیں؟، وکیل نے کہا شروع میں اپیل وکالت نامہ نا ہونے کی وجہ سے اسپیشل اٹارنی کے زریعے دائر کی تھی۔

جسٹس شاہد بلال نے ریمارکس دیے آئندہ ہفتے بینچ دستیاب نہیں ہو گا، وکیل نے کہااس کیس میں تاریخ جلدی کی دے دیں، عدالت نے ریمارکس دیے  اگر جلدی ہے تو جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں،  کیس کی مزید سماعت ملتوی کر دی گئی.
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس

Express News

’ سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے آسٹریلوی خاندان کو دانستہ نشانہ بنایا ‘

Express News

کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

Express News

وفاقی وزیر بحری امور کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

Express News

اسلام آباد؛ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور ساس کو قتل کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو