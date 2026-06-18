موٹروے پولیس نے قیمتی زیورات سے بھرا بیگ مالک کے حوالے کردیا

موٹروے پولیس نے ایمانداری کی مثال قائم کرتے ہوئے قیمتی زیورات اور سامان سے بھرا بیگ تلاش کرکے مالک کے حوالے کر دیا۔
ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق گوادر کے قریب موٹروے پولیس کو لاوارث بیگ ملا جس میں موجود 22 لاکھ روپے مالیت کے سونے کے زیورات بحفاظت اصل مالک تک پہنچا دیے گئے۔
ترجمان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور مقامی ذرائع کی مدد سے اصل مالک کا سراغ لگایا گیا اور تمام قانونی مراحل کے بعد سامان واپس کر دیا گیا۔
لاکھوں روپے مالیت کے زیورات کی محفوظ واپسی پر مالک نے موٹروے پولیس کو خراجِ تحسین پیش کیا اور افسران کی دیانتداری کو سراہا۔
ڈی آئی جی ویسٹ زون بلوچستان ڈاکٹر قریش خان نے متعلقہ افسران کے لیے نقد انعام اور تعریفی اسناد کا اعلان کیا۔
ترجمان موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹروے پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔