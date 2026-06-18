موٹروے پولیس نے قیمتی زیورات سے بھرا بیگ مالک کے حوالے کردیا

لاکھوں روپے مالیت کے زیورات کی محفوظ واپسی پر مالک نے موٹروے پولیس کو خراجِ تحسین پیش کیا

ویب ڈیسک June 18, 2026
facebook whatsup

موٹروے پولیس نے ایمانداری کی مثال قائم کرتے ہوئے قیمتی زیورات اور سامان سے بھرا بیگ تلاش کرکے مالک کے حوالے کر دیا۔

ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق گوادر کے قریب موٹروے پولیس کو لاوارث بیگ ملا جس میں موجود 22 لاکھ روپے مالیت کے سونے کے زیورات بحفاظت اصل مالک تک پہنچا دیے گئے۔

ترجمان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور مقامی ذرائع کی مدد سے اصل مالک کا سراغ لگایا گیا اور تمام قانونی مراحل کے بعد سامان واپس کر دیا گیا۔

لاکھوں روپے مالیت کے زیورات کی محفوظ واپسی پر مالک نے موٹروے پولیس کو خراجِ تحسین پیش کیا اور افسران کی دیانتداری کو سراہا۔

ڈی آئی جی ویسٹ زون بلوچستان ڈاکٹر قریش خان نے متعلقہ افسران کے لیے نقد انعام اور تعریفی اسناد کا اعلان کیا۔

ترجمان موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹروے پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی وزیر کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیتموں میں کمی کا عندیہ، اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل

Express News

عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس

Express News

’ سی سی ڈی اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کرکے آسٹریلوی خاندان کو دانستہ نشانہ بنایا ‘

Express News

کراچی میں بھاری جرمانوں کیخلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار

Express News

وفاقی وزیر بحری امور کا کاروباری برادری کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

Express News

اسلام آباد؛ شوہر نے اپنی سابقہ بیوی اور ساس کو قتل کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو