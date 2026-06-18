کورنگی میں بہادر شہری کی وجہ سے ڈکیتی ناکام، ڈکیت الٹے پاؤں چپل چھوڑ کر فرار

تین موٹرسائیکلوں پر سوار 6 ڈکیت دکان میں لوٹ مار کررہے تھے، واقعہ کورنگی ڈھائی نمبر میں پیش آیا

منور خان June 19, 2026
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شہر قائد کے علاقے کورنگی ڈھائی نمبر میں شہری نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا کر 6 ڈاکوؤں کو چپل چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کورنگی نمبر ڈھائی میں واقع پرچون کی دکان پر 6 ڈاکو دکاندار اور خاتون کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کررہے تھے۔

اس دوران گھر کے اندر موجود شہری اپنا ذاتی اسلحہ نکال کر لایا اور مسلح ڈکیتوں پر فائرنگ کردی جس کے نتیجے میں 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ڈاکوبوکھلاہٹ کا شکار ہوئے اور اس دوران 5 ڈاکو پیدل گلیوں میں جبکہ ایک ڈاکو موٹر سائیکل پر فرار ہوگیا۔

عینی شاہدین کے مطابق ایک ڈاکو اپنی چپل چھوڑ کر فرار ہوا۔

ایس ایچ او زمان ٹاؤن ایاز خان نے بتایا کہ پولیس نے ڈاکوؤں کی چھوڑی گئی 2 موٹر سائیکلیں قبضے میں لے لی ہیں جو کہ انھوں نے علاقے سے ہی چھینی تھیں جبکہ پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کرلیا ہے جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت اہم شواہد حاصل کرتے ہوئے ڈاکوؤں کی تلاش میں چھاپہ مار کارروائیاں شروع کر دی ہیں ۔

ان کا کہنا تھا کہ واردات میں ملوث ڈاکوؤں کا جلد سراغ لگا کر انھیں گرفتار کرلیا جائیگا۔
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