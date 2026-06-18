فیفا ورلڈ کپ: چیکیا اور جنوبی افریقا کا میچ 1-1 گول سے برابر ہوگیا

میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کو ایک، ایک پوائنٹ دے دیا گیا

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں گروپ اے کے ایک مقابلے میں چیکیا اور جنوبی افریقا کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر ہوگیا

اٹلانٹا میں کھیلے گئے چیکیا اور جنوبی افریقا کے میچ میں چیکیا نے ابتدا ہی میں برتری حاصل کر لی۔ میچ کے چھٹے منٹ میں مائیکل سیدیلیک نے گول اسکور کرکے اپنی ٹیم کو 0-1 کی سبقت دلائی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چیکیا کی ٹیم میچ کے اختتامی لمحات تک برتری برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، تاہم اضافی وقت میں جنوبی افریقا کو پنالٹی مل گئی جس پر ٹیبوہو موکواینا نے 93ویں منٹ میں گول کرکے مقابلہ 1-1 سے برابر کر دیا۔

میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں کو ایک، ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان نے امریکا میں چار ملکی پولو ٹورنامنٹ جیت لیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ: کولمبیا نے نووارد ازبکستان کو شکست دے کر فاتحانہ آغاز کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: میسی کو ’ریڈ کارڈ‘ نہ ملنے پر ایونٹ کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے

Express News

فیفا ورلڈکپ: گھانا نے اضافی وقت میں گول کرکے پانامہ کو شکست دے دی

Express News

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ نے کروشیا کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے دی

Express News

آئی سی سی ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ، جنوبی افریقا نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو