کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 4 زخمیوں سمیت 5 ڈاکو گرفتار، ایک فرار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر June 19, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مبینہ مقابلوں کے دوران چار زخمی ملزمان سمیت 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

پولیس کے مطابق فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا تھانے کی حدود میں سہراب گوٹھ پل کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔

گرفتار ملزم کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی شناخت شعیب اختر کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔

دوسری جانب نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے خمسہ گوٹھ سیکٹر 5 ایف میں مبینہ مقابلے کے بعد دو ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

گرفتار ملزمان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جن کی شناخت شہزاد اور شاہ رخ کے ناموں سے کی گئی ہے۔

پولیس کے مطابق ملزمان کا ایک ساتھی حسنین موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا جس کی تلاش جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور نقد رقم بھی برآمد کی گئی ہے۔

ادھر گلبرگ پولیس نے کریم آباد میں اپوا کالج کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد زخمی سمیت دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔

چھیپا حکام کے مطابق زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی، شہر میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی

Express News

کراچی، ایس آئی پولیس کا آپریشن بین الصوبائی نیٹ ورک کے کارندے سے 18 کلو سے زائد چرس برآمد

Express News

کراچی، ملیر میمن گوٹھ میں فائرنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی

Express News

کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 5 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

بلوچستان؛ خاران میں مغوی لڑکی بازیاب، اغوا میں ملوث تمام ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، بلدیہ ٹاؤن میں جھگڑا خونی تصادم میں تبدیل، تیز دھار آلے کے وار سے 5 افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو