طالبان رجیم میں افغانستان دہشتگردوں کی پناہ گاہ بن گیا،کالعدم داعش کا ایک اور سرغنہ گرفتار

پاکستان متعدد باراقوام متحدہ سمیت دیگرعالمی فورمز پرافغانستان کے بطور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ پرانتباہ دے چکا ہے

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

طالبان رجیم میں افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے، جہاں کالعدم داعش کا ایک اور سرغنہ گرفتار کرلیا گیا ہے۔

افغان سرزمین پر موجود داعش میڈیا چیف کی گرفتاری نے طالبان کا اصل دہشت گرد چہرہ دنیا  کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغانستان عالمی دہشت گردوں کے لیے  محفوظ پناہ گاہ اور لانچنگ پیڈ بن چکا ہے۔

ترک جریدے اناطولیہ ایجنسی کے مطابق ترک انٹیلی جنس نے سرحدی علاقے کے قریب افغانستان سے آپریٹ کرنے والے دہشت گرد گروہ  داعش خراسان کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا۔  ترک انٹیلی جنس نے افغانستان سے کام  کرنے والے داعش خراسان کے میڈیا سربراہ احمد قازانجی  کو گرفتار کیا۔

اناطولیہ کے مطابق دہشت گرد گروہ داعش خراسان کے گرفتار میڈیا چیف نے دہشت گردوں کی تربیت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ دہشت گرد گروہ داعش خراسان کے سرغنہ نے پروپیگنڈا، تخریب کاری اور دہشت گردی کے لیے سہولت کاری کی۔

پاکستان متعدد باراقوام متحدہ سمیت دیگرعالمی فورمز پرافغانستان کے بطور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ پرانتباہ دے چکا ہے۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفیرعاصم افتخار احمد کے مطابق  داعش، القاعدہ،فتنۃ الخوارج اورفتنۃ الہندوستان سمیت متعدد دہشت گرد گروہ افغانستان میں آزادانہ طور پرسرگرم ہیں۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

امن مذاکرات: اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ایران نے بھی دورہ سوئٹزرلینڈ ملتوی کردیا

Express News

ہمسایہ ممالک پر قبضے کی کوشش اسرائیل کی سلامتی کی ضمانت نہیں، فرانس

Express News

معاہدے کے تیل کی قیمتوں اور اسٹاک مارکیٹس پر مثبت اثرات خوش آئند ہیں، ٹرمپ

Express News

طالبان رجیم میں افغانستان دہشتگردوں کی پناہ گاہ بن گیا،کالعدم داعش کا ایک اور سرغنہ گرفتار

Express News

ایران امن مذاکرات، امریکی حکام کا سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ

Express News

پینٹاگون کو ایران جنگ کے اخراجات کی بحالی کے لیے 80 ارب ڈالر درکار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو