چیئرمین پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز اسلم آر خان انتقال کرگئے

اسلم آر خان گزشتہ 6 دہائیوں سے پی آئی اے کے ساتھ منسلک رہے

ویب ڈیسک June 19, 2026
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کراچی:

قومی ایئر لائن (پی آئی اے) کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اسلم آر خان انتقال کر گئے۔

پی آئی اے حکام کے مطابق اسلم آر خان کئی دن سے علیل تھے، چند دن قبل طبیعت ناسازی پر انہیں نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔

اسلم آر خان گزشتہ 6 دہائیوں سے پی آئی اے کے ساتھ منسلک رہے، انکا مقام ادارے کے لیے شفیق والد جیسا تھا۔

پی آئی اے کی تنظیم نو اور اسکو واپس منافع میں لانے میں مرحوم کے لیے گئے فیصلوں کا بہت عمل دخل تھا۔ اسلم آر خان وقت پر مشکل فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور ساتھ ہی وہ فلاحی کاموں کی سرپرستی بھی کرتے تھے۔

سی ای او پی آئی اے کا کہنا تھا کہ اسلم آر خان کے انتقال سے مجھ سمیت پوری پی آئی اے سوگوار ہے۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے، ایسے شخصیات کے ساتھ کام کرنا اعزاز کی بات تھی۔

مرحوم کا نماز جنازہ بعد از نماز جمعہ انکی رہائش گاہ خیابان غازی ڈیفنس کراچی میں ادا کیا جائے گا۔
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