کراچی میں موسم ابر آلود، ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان

اگلے چند روز کے دوران سمندر کی جنوب مغربی ہوائیں مسلسل بحال رہنے کا امکان ہے

آفتاب خان June 19, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کراچی میں اگلے تین دن کے دوران موسم جزوی ابرآلود اور مرطوب رہنے کے ساتھ صبح و رات کے اوقات میں کہیں کہیں بوندا باندی کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق تین روز کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 تا 36 ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے، اگلے چند روز کے دوران سمندر کی جنوب مغربی ہوائیں مسلسل بحال رہنے کا امکان ہے۔

مغربی ہواؤں کے جاری سلسلے کے زیر آج اور کل جیکب آباد، کشور، قمبر شہداد کوٹ، شکار پور، لاڑکانہ، گھوٹکی، سکھر، دادو، خیر پور سانگھڑ، نوشہرو فیروز، شہید بینظیر آباد اور جامشورو کے اضلاع میں گرد آلود ہوائیں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں موسم جزوی ابر آلود، ہلکی بارش و بوندا باندی کا امکان

Express News

کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، ایئرپورٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کردیا

صوبے کے ساحلی علاقوں میں موسم جزوی پر آلود رہنے کے ساتھ کہیں کہیں بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق تیز آندھی اور جھکڑ چلنے کی وجہ سے کمزوراملاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں موسم ابر آلود، ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان

Express News

وزیر اعظم آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اہم فیصلوں کا امکان

Express News

وزیر اعظم نے آج پیٹرول کی قیمت میں کمی کرنے کا اعلان کردیا

Express News

کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نیا قومی ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

چیئرمین پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز اسلم آر خان انتقال کرگئے

Express News

پشاور: مالی سال 2026/27 بجٹ کی منظوری کےلیے خیبرپختونخوا کابینہ کا اجلاس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو