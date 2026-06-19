جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کا لبنان پر حملہ، 16 افراد جاں بحق

لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ جمعہ کی صبح جنوبی لبنان کے شہر نباتیہ اور اس کے آس پاس کے قصبوں پر اسرائیلی بمباری میں کم از کم 16 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
امریکی ایران معاہدے میں لبنان جنگ بندی کی شرط طے ہونے کے باوجود حالیہ اسرائیلی حملوں میں لبنان کے ضلع نبطیہ کے الشرقیہ، حروف اور کفار سر کے قصبوں کو نشانہ بنایا گیا جس سے متعدد ہلاکتیں ہوئیں اور جبکہ کئی زخمی ہوئے۔
ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے نباتیہ شہر، کفار تبنیت، نباتیہ الفوقا اور ریحان کی بلندیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا۔
فضائی حملے کفرجوز نباتیہ کے علاقے میں البیدر کے محلے پر ہوئے جس میں آٹھ افراد ہلاک ہوئے۔ ایک اور حملے میں الشرقیہ اور دوئیر کے درمیان الاشامیہ کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا جس سے ایک مکان تباہ اور چار افراد ہلاک ہوئے۔ کفار سر میں، اسرائیلی حملے میں تین افراد ہلاک ہوئے۔
اسی طرح ایک اسرائیلی ڈرون نے دوئیر میونسپلٹی کی عمارت کے قریب ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا جس سے ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔