چکوال میں سی سی ڈی کی آسٹریلوی خاندان پر فائرنگ کے واقعہ کی جوڈیشل انکوائری سے متعلق پٹیشن مسترد

لاہور ہائیکورٹ نے کیس ڈی جی ایف آئی اے کو بھجواتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کے ساتھ پٹیشن نمٹا دی

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup

ہائیکورٹ راولپنڈی بینچ نے آسٹریلین نیشنل 9 سالہ ہانیہ کی چکوال میں سی سی ڈی کے ہاتھوں قتل کی جوڈیشل انکوائری سے متعلق پٹیشن مسترد کر دی جبکہ کیس ڈی جی ایف آئی اے کو بھجواتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کے ساتھ پٹیشن نمٹا دی۔

لاہور ہائیکورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے 9 سالہ ہانیہ کے قتل کی جوڈیشل انکوائری اور ایف آئی اے سے تفتیش سے متعلق دائر رٹ پٹیشن پر سماعت کی، درخواست گزار میاں آصف محمود ایڈووکیٹ ، سی سی ڈی اور پولیس افسران عدالت پیش ہوئے۔

پولیس حکام نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ ہانیہ قتل واقعہ کا مقدمہ درج ہے، ملزم بھی گرفتار ہے، جس پر عدالت نے رٹ پٹیشن نمٹاتے ہوئے کیس ڈی جی ایف آئی کو بھیج دیا،عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی جبکہ سانحہ چکوال کی جوڈیشل انکوائری سے متعلق پٹیشن مسترد کر دی۔

گزشتہ روز ہائیکورٹ میں سینئر قانون دان آصف محمود میاں کی دائر پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا کہ سی سی ڈی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 9 سالہ ہانیہ کو قتل کیا، پاکستانی نژاد آسٹریلیوی فیملی کو دانستہ نشانہ بنایا گیا۔

یہ واقعہ شہریوں کے بنیادی حقوق پر سنگین حملہ اور ریاستی اداروں کے اختیارات کے استعمال پر سوالیہ نشان ہے، سانحہ چکوال ایک فیملی نہیں، پاکستان بھر کے عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے لہذا انصاف کیلئے فوری آذاد خود مختار عدالتی کمیشن قائم کرنے کا حکم دیا جائے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں موسم ابر آلود، ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان

Express News

وزیر اعظم آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اہم فیصلوں کا امکان

Express News

وزیر اعظم نے آج پیٹرول کی قیمت میں کمی کرنے کا اعلان کردیا

Express News

کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نیا قومی ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

چیئرمین پی آئی اے بورڈ آف ڈائریکٹرز اسلم آر خان انتقال کرگئے

Express News

پشاور: مالی سال 2026/27 بجٹ کی منظوری کےلیے خیبرپختونخوا کابینہ کا اجلاس جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو