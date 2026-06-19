نشہ آور دوا پلاکر14سالہ لڑکی سے جنسی زیادتی اور ویڈیو بنانے والا ملزم اور اسکی بہن گرفتار 

ملزم اور اس کی بہن لڑکی کو ورغلا کر کوارٹر لےگئے، ملزم نے لڑکی کو نشہ آور دوا پلا کر ذیادتی کی اور وڈیوز بھی بنائی

ویب ڈیسک June 19, 2026
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لاہور میں نشہ آور دوا پلا کر 14 سالہ لڑکی سے جنسی زیادتی کرنے والے  ملزم کو غالب مارکیٹ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 

1 روز قبل 14 سالہ لڑکی گھر سے اکیڈمی کیلئے جا رہی تھی، ملزم اور اس کی بہن متاثرہ لڑکی کو ورغلا کر اپنے ساتھ کوارٹر لے گئے، ملزم دانیال نے لڑکی کو نشہ آور دوا پلا کر زیادتی کی اور وڈیوز بھی بنائی ۔

ملزم وڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر متاثرہ کو بلیک میل کرتا رہا، ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی  نے کہا کہ گرفتار ملزمان کیخلاف مقدمہ درج جینڈر سیل کے حوالے، بچوں کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
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