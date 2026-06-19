لبنان میں سیکیورٹی زون کے دو لاکھ رہائشی واپس نہیں آئیں گے، اسرائیل کا دو ٹوک اعلان

شام کا صدر الجولانی سوٹ پہننے والا دہشت گرد ہے، اسرائیلی وزیر دفاع

ویب ڈیسک June 19, 2026
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اسرائیلی وزیرِ دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ لبنان میں سیکیورٹی زون کے دو لاکھ رہائشی واپس نہیں آئیں گے، ایک بھی شخص واپس نہیں آئے گا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیرِ دفاع اسرائیل کاٹز نے بتایا کہ لبنان کے سرحدی دیہات کی پہلی پٹی مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم تمام گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، رہائشی دوبارہ انہیں کھڑا نہیں دیکھ سکیں گے۔

حزب اللہ سے نمٹنے کی ذمہ داری شام کے صدر کو سونپے جانے کی ٹرمپ کی تجویز پر اسرائیل کاٹز کا کہنا تھا کہ ہم لبنان میں خود لڑ رہے ہیں، ہمیں الجولانی کی ضرورت نہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ الجولانی سوٹ پہننے والا دہشت گرد ہے، اسے شام میں رہنا چاہیے اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔
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