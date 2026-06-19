4 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت، پورے لبنان کو جل جانا چاہیے، اسرائیلی قومی سلامتی وزیر

اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا کہ اس نے رات بھر جنوبی لبنان میں حملے کیے

ویب ڈیسک June 19, 2026
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لبنان کے جنوب میں چار اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر نے کہا کہ پورے لبنان کو جل جانا چاہیے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی فوج نے اطلاع دی کہ 4 فوجی "لڑائی میں" اس وقت مارے گئے جب ان کے ٹینک کو کفار تبنیت کے قریب آپریشن کے دوران نشانہ بنایا گیا۔
بن گویر نے X پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ایک اسرائیلی ماں کے ہر آنسو کے بدلے ایک ہزار لبنانی ماؤں کو رونا چاہیے۔

فوج  نے متاثرین میں سے ایک کا نام 32 سالہ لیفٹیننٹ کرنل ڈور گیڈالیا بین سمہون بتایا ہے، جو 401 ویں آرمرڈ بریگیڈ کی 52 ویں بٹالین کا کمانڈر تھا۔

اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا کہ اس نے رات بھر جنوبی لبنان میں حملے کیے، جس میں حزب اللہ کے کارندوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق آج صبح تک ہونے والے حملوں میں اٹھارہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
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