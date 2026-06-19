رشوت کا مطالبہ؛ وزارتِ منصوبہ بندی کے افسران کیخلاف اسلام آباد ہائیکورٹ میں درخواست

اسلام آباد:
رشوت کے مطالبے پر وزارت منصوبہ بندی کے افسران کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کردی گئی۔
کروڑوں روپے واجبات ادائیگی بدلے مبینہ رشوت کے مطالبے پر ٹھیکیداروں اور کمپنیز کی جانب سے اسلام آباد ہائیکورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، جہاں وزارتِ منصوبہ بندی کے 3 افسران کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے۔
عدالت نے سیکرٹری وزارتِ منصوبہ بندی اور دیگر فریقین کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا۔
درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وزارتِ منصوبہ بندی کو ہمارے کروڑوں کے واجبات کی ادائیگی کا حکم دیا جائے ۔ درخواست میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ افسران جائز واجبات روک رہے ہیں اور رشوت مانگ رہے ہیں ۔ تمام متعلقہ ریکارڈ، ورک آرڈرز اور بلوں کی تصدیق کی فائلیں طلب کی جائیں ۔
عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ افسران کے اقدام کو غیر قانونی، بدنیتی پر مبنی اور اختیارات سے تجاوز قرار دیا جائے اور متعلقہ افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کرنے کی ہدایت دی جائے ۔