’’چاہت فتح علی خان کے ساتھ گانے کا سوال‘‘؟ شازیہ منظور کے دلچسپ جواب نے محفل لوٹ لی

شازیہ منظور سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں چاہت فتح علی خان کے ساتھ ڈوئیٹ گانا گانے کی پیشکش ہو تو وہ کیا کریں گی؟

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup

پاکستان کی معروف لوک اور پلے بیک گلوکارہ شازیہ منظور نے ایک ٹی وی پروگرام کے دوران سوشل میڈیا پر مقبول شخصیت چاہت فتح علی خان کے حوالے سے ایسا دلچسپ تبصرہ کیا کہ حاضرین سمیت میزبان بھی اپنی ہنسی نہ روک سکے۔

پروگرام کے دوران ایک خاتون نے شازیہ منظور سے سوال کیا کہ اگر انہیں چاہت فتح علی خان کے ساتھ ڈوئیٹ گانا گانے کی پیشکش ہو تو وہ کیا کریں گی؟ اس سوال پر شازیہ منظور پہلے مسکرائیں اور پھر مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ خود بھی اس سوال پر پریشان ہو گئی ہیں اور سمجھ نہیں پا رہیں کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔

انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ہنستے ہنستے کہا کہ انہیں معاف کر دیا جائے، جبکہ مزید مزاح کا رنگ بھرتے ہوئے کہا کہ شاید چاہت فتح علی خان کو ہی سب لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔

شازیہ منظور کی حاضر جوابی پر پروگرام میں موجود شرکا اور میزبان زوردار قہقہے لگانے پر مجبور ہو گئے اور یہ لمحہ شو کی نمایاں جھلکیوں میں شامل ہو گیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گفتگو کے دوران میزبان نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ کبھی ذاتی طور پر چاہت فتح علی خان سے ملی ہیں؟ اس پر شازیہ منظور نے فوراً جواب دیا، ’’اللہ معاف کرے‘‘، اور واضح کیا کہ ان کی کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔

تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ سوشل میڈیا پر چاہت فتح علی خان کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہیں اور اکثر ان کی پوسٹس پر تبصرے بھی کرتی ہیں۔

شازیہ منظور کا یہ دلچسپ اور برجستہ ردعمل سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جہاں صارفین ان کی حسِ مزاح اور حاضر جوابی کو خوب سراہ رہے ہیں۔

واضح رہے کہ شازیہ منظور پاکستان کی معروف گلوکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں اور کئی دہائیوں سے اپنی منفرد آواز اور یادگار گیتوں کے ذریعے موسیقی کے شائقین کے دلوں میں جگہ بنائے ہوئے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’’شوبز کی کمائی حرام ہے‘‘، تنقید پر نعمان اعجاز نے دو ٹوک جواب دے دیا

Express News

گووندا اور سنیتا کے درمیان طلاق کی افواہیں، بیٹی ٹینا آہوجہ نے ذہنی پریشانی کا اظہار کردیا

Express News

صرف ایک ریل سے 76 لاکھ بھارتی روپے، انفلوئنسر اوری نے اپنی ہوشربا کمائی بتادی

Express News

مشہور ہالی ووڈ اداکارہ 35 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

Express News

سلمان خان کے بھائی ارباز خان کو مشکل کا سامنا، نامعلوم شخص زبردستی گاڑی میں گھس گیا

Express News

متنازع انفلوئنسر کاشف ضمیر کی مولانا طارق جمیل سے ملاقات، وائرل ویڈیو نے تہلکہ مچادیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو