اینٹارکٹیکا کا بیکٹیریا کینسر کے علاج میں انقلاب برپا کر سکتا ہے: تحقیق

میلانوما کو ختم کرنے والا بیکٹیریا سمندری جانداروں ایسیڈینز پر نشوونما پا رہا تھا

ویب ڈیسک June 19, 2026
facebook whatsup

سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اینٹارکٹیکا کے برفیلے سمندری پانیوں میں رہنے والی ایک قسم کے بیکٹیریا میں مستقبل کے کینسر کے علاج (خصوصاً میلینوما کے خلاف) کے اہم راز چھپے ہو سکتے ہیں۔

محققین نے دریافت کیا کہ یہ میلانوما کو ختم کرنے والا بیکٹیریا سمندری جانداروں ایسیڈینز (جنہیں سی اسکوئرٹس بھی کہا جاتا ہے) پر نشوونما پا رہا تھا۔

یہ دریافت دنیا کے انتہائی دور افتادہ اور دشوار گزار علاقوں میں کی جانے والی چھ ہفتوں پر مشتمل ایک سائنسی مہم کے دوران ہوئی۔

یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا میں کیمسٹری کے پروفیسر بِل بیکر نے بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے دریافت کیا کہ یہ سمندری جاندار ایک ایسے بیکٹیریا کی میزبانی کرتا ہے جس میں ایک زہریلا مرکب موجود ہے۔ یہ مرکب میلینوما کینسر کے خلیات کو ہلاک کر دیتا ہے، جبکہ عام انسانی خلیات کو نقصان نہیں پہنچاتا۔

انہوں نے مزید وضاحت کی کہ دواؤں کی تیاری میں یہی خصوصیت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ مقصد بیماری کا علاج کرنا ہے، مریض کو نقصان پہنچانا نہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بلڈ پریشر نارمل ہوتے ہی ازخود دوا چھوڑ دینا خطرناک ثابت ہوسکتا ہے، ماہرین کی تنبیہ

Express News

حاملہ خواتین 45 کیمیکلز کے زیر اثر رہتی ہیں، تحقیق میں انکشاف

Express News

جسم میں موجود ایک نظر انداز عضو جو کینسر کیخلاف ڈھال بن سکتا ہے!

Express News

سندھ میں خسرہ کی وباء نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا 

Express News

وزن اٹھانا انسانوں کیلئے کتنا مفید ہے؟

Express News

سائنس دانوں نے پہلی بار زندہ بافتوں میں مائیکرو پلاسٹکس کا سراغ لگا لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو