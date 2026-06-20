کراچی میں ٹرانسپوٹرز کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا

سندھ حکومت کی جانب سے ہڑتال ختم کرانے لیے تاحال کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے

ویب ڈیسک June 20, 2026
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کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال تیسرے روز بھی جاری ہے جس کے باعث گزشتہ  دو روز کی طرح آج بھی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کی ای چالان اور  بھاری جرمانوں کے خلاف پہیہ جام ہڑتال کا آج تیسرا روز ہے، تاہم سندھ حکومت کی جانب سے ہڑتال ختم کرانے لیے تاحال کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔

ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے سبب غریب شہری مزدوری اور ملازمتوں پر جانے کے لیے پیدل چلنے پر مجبور ہیں جبکہ سول اور جناح اسپتال جانے والے غریب شہری بھی رل گئے۔ ٹرانسپورٹ بند ہونے سے عام شہری ملازمتوں پر جانے کے لیے بری طرح پریشان ہیں۔

وسری جانب، کراچی میں ٹرانسپورٹ بند ہونے سے آن لائن ٹرانسپورٹ سروس پر دباؤ بڑھ گیا جس کے سبب چنگچی رکشہ اور آن لائن سروسز کے کرایوں میں اضافہ ہوگیا۔ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال سے پرائیویٹ گاڑیاں چلانے والوں کی چاندی ہوگئی۔
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