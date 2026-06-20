پاکستان نے سفارتی میدان میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا

معرکہ حق میں بھارت کیخلاف دفاعی کامیابی اورایران امریکا کشیدگی میں نتیجہ خیزثالثی نےدنیابھرمیں پاکستان کو ایک نئی پہچان دلا دی۔
امریکی میڈیا فوکس نیوز کےمطابق بھارت واشنگٹن سےتعلقات بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف جبکہ پاکستان پہلے ہی اپنا سفارتی لوہا منوا چکاہے۔
جی7سمٹ میں امریکی صدراوربھارتی وزیراعظم کی ملاقات روایتی گرمجوشی کے بجائے صرف مصافحہ تک محدود رہی، فوکس نیوز کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات بظاہرتودوستانہ تھی مگراس کے تناظرمیں کشیدگی نمایاں تھی۔
بھارت کئی سال تک پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش کرتارہاجبکہ پاکستان خطہ اورعالمی سطح پر ایک اہم ترین ملک بن کرابھرا۔
بھارتی صحافی سریند ساگر کا کہنا تھا کہ بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق دنیا اب امن کیلئے بھارت کے بجائے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے جو مودی کی ناکامی ہے۔
معروف بھارتی تجزیہ کار آنند رنگناتھن نے بھارتی سفارتکاری کی ناکامی کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کوشش کررہا ہے کہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے،بھارت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنےکی ضرورت ہے۔
بھارتی تجزیہ کاروں کی مایوسی ظاہرکرتی ہےکہ بھارت مودی راج میں اپنی خارجہ پالیسی کے ناکام ترین دورسے گزررہا ہے۔