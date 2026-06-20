برطانیہ میں دو ٹرینوں میں تصادم، ڈرائیور ہلاک، 33 زخمی

حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر ٹرین اور دوسری ریل گاڑی ایک ہی ٹریک پر آ گئیں

ویب ڈیسک June 20, 2026
facebook whatsup

برطانیہ میں دو ٹرینوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک ڈرائیور ہلاک جبکہ کم از کم 33 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے کے بعد امدادی ٹیموں، فائر بریگیڈ اور طبی عملے نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر ٹرین اور دوسری ریل گاڑی ایک ہی ٹریک پر آ گئیں، جس کے نتیجے میں شدید تصادم ہوا۔

حادثے میں ٹرین کے ڈرائیور کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی جبکہ متعدد مسافر زخمی ہوئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

عینی شاہدین کے مطابق تصادم کے بعد کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے اور مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا، جبکہ ریلوے حکام نے متاثرہ روٹ پر ٹرین سروس عارضی طور پر معطل کر دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

تم چُپ رہو، اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے مسلح تنازعات میں جنسی تشدد کی نمائندہ کو خاموش کرادیا

Express News

برطانیہ میں دو ٹرینوں میں تصادم، ڈرائیور ہلاک، 33 زخمی

Express News

افغان طالبان کے حالیہ اقدامات کو ملک کے سرکاری قوانین کا درجہ دینا ناقابل قبول قرار

Express News

پاکستان نے سفارتی میدان میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، 7 افراد جاں بحق

Express News

امریکی صدر کا خصوصی طیارہ 35 سال بعد ریٹائر، قطر کا تحفہ نیا ایئرفورس ون بنے گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو