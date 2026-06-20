لاپرواہی سے یوٹرن لینا مہنگا پڑ گیا، موٹرسائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا

جاں بحق کی شناخت تیمور مظفر، سکنہ پرانا کاہنہ کے نام سے ہوئی، حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا

ویب ڈیسک June 20, 2026
facebook whatsup

لاپرواہی سے یوٹرن لینا مہنگا پڑ گیا، موٹرسائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا۔

پانچ نمبر یوٹرن کے قریب پیش آنے والے حادثے میں 22 سالہ تیمور مظفر موقع پر دم توڑ گیا، خالی ریت سے بھری ٹریکٹر ٹرالی یوٹرن لیتے ہوئے موٹرسائیکل سے ٹکرا گئی، جس کے بعد ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو کر گرین بیلٹ پر چڑھ گئی۔

جاں بحق نوجوان کی شناخت تیمور مظفر، سکنہ پرانا کاہنہ کے نام سے ہوئی، حادثے کے بعد ٹریکٹر ٹرالی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔

کاہنہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا، حادثے میں تباہ ہونے والی موٹرسائیکل نمبر LER-4987 پولیس تحویل میں لے لی گئی، فرار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی گئی، جبکہ ٹریکٹر ٹرالی پولیس کے حوالے کر دی گئی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کالعدم ایکشن کمیٹی کی تمام سازشیں ناکام، آزاد کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں

Express News

لاہاور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی اسکیننگ مشین کو کنٹینر میں بند کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا

Express News

بیوی کو ذبح کرکے لاش قبرستان میں پھینکنے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا

Express News

لاپرواہی سے یوٹرن لینا مہنگا پڑ گیا، موٹرسائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا

Express News

شرپسند کالعدم ایکشن کمیٹی کا آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف مکروہ ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا

Express News

لاہور؛ 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا ملزم گرفتار کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو