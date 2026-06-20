قاسم سلیمانی دہشت ناک شخص تھے، 5 امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی تیاری کررہے تھے، ٹرمپ

ٹرمپ نے قاسم سلیمانی کے قتل کو مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیا

ویب ڈیسک June 20, 2026
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امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی موت تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ 

میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کو مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ قرار دیا ہے۔

ٹرمپ نے کہا کہ سلیمانی گزشتہ 100 سالوں کے سب سے زیادہ دہشت ناک افراد میں سے ایک تھے اور ایران کی اعلیٰ مذہبی قیادت کے نمائندوں نے بھی ان کے ساتھ احتیاط برتی تھی۔

امریکی صدر نے کہا کہ قاسم سلیمانی پانچ امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی ہلاکت کی کارروائی منصوبہ بند حملے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل کی گئی تھی۔

ٹرمپ نے نوٹ کیا کہ آپریشن نے خطے میں سلامتی کو یقینی بنانے اور ممکنہ جانی نقصان کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔

واضح رہے کہ قاسم سلیمانی جنوری 2020 میں عراق کے دارالحکومت بغداد کے قریب امریکی فضائی حملے میں جاں بحق ہوگئے تھے۔
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