پوری دنیا یہ تسلیم کررہی ہے ایران امریکا مذاکرات فیلڈمارشل کی وجہ سے کامیاب ہوئے، سابق گورنر پنجاب

دنیا میں آباد کشمیری پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں اُن سے بات چیت ہونی چاہیے، چوہدری سرور

ویب ڈیسک June 20, 2026
facebook whatsup

پنجاب کے سابق گورنر چوہدری محمد سرور نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے ایران اور امریکا کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے اور اس بات کا اعتراف پوری دنیا کررہی ہے۔

لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق گورنر چوہدری سرور نے کہا کہ پوری دنیا میں مذاکرات سیاستدانوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ امریکی صدر سے لیکر تمام دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ امریکہ ایران کے درمیان کامیاب مذاکرات فیلڈ مارشل کے باعث ہوئے ہیں۔ 

انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں ایک طاقت ہیں، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ مکمل اظہار یک جہتی کرتا ہوں، ہر دور میں سچ بولنے والوں کو اپنی حکومت ہی برداشت نہیں کرتی۔ 

اُن کا کہنا تھا کہ معاشی اور سیاسی استحکام جو ہمارے چیلنج ہیں وہ حل ہو، ہندوستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ دو سال بعد پاکستان کا پانی مکمل طور پر بند کردے گا، اگر پانی بند ہو گیا تو زراعت مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ 

سابق گورنر پنجاب نے کہا کہ ہماری حکومت کی اس طرف کوئی توجہ نہیں، جی۔ ایس۔ پی پلس دوبارہ ملنے کا وقت آرہا ہے، ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈہ نہیں ہو رہا۔ ہمیں اب غدار اور دہشتگرد بنانے کی فیکٹریاں بند کرنا ہو گئیں۔ 

انہوں نے کہا کہ کرپشن ملک کیلئے کینسر بن چکی ہے، ملک میں غربت بڑھ رہی ہے، پاکستان میں پاور کا جو بم گرا ہوا ہے اسکی زمہ داری ائی۔ پی۔ پیز پر عائد ہوتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ معرکہ حق سمیت جو کام اچھے ہیں انکی تعریف ہونی چاہیے، دنیا میں آباد کشمیری پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف احتجاج کرتے تھے ان وہ ہمارے سفارت خانوں کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، کشمیریوں سے بات چیت کرنی ضروری ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کالعدم ایکشن کمیٹی کی تمام سازشیں ناکام، آزاد کشمیر میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں

Express News

لاہاور ایئرپورٹ پر پی آئی اے کی اسکیننگ مشین کو کنٹینر میں بند کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا

Express News

بیوی کو ذبح کرکے لاش قبرستان میں پھینکنے والا ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا

Express News

لاپرواہی سے یوٹرن لینا مہنگا پڑ گیا، موٹرسائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا

Express News

شرپسند کالعدم ایکشن کمیٹی کا آزاد جموں و کشمیر کے عوام کے خلاف مکروہ ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا

Express News

لاہور؛ 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا ملزم گرفتار کرلیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو