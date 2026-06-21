مشیگن میں ہنگامی کال پر پہنچنے والے پلمبروں نے جب ایک سیوریج پائپ کھولا تو اندر سے ایک ایسی چیز برآمد ہوئی جس نے سب کو حیران کر دیا، ایک منگنی کی انگوٹھی جو 10 سال قبل غلطی سے ٹوائلٹ میں گر گئی تھی۔
ہاوَل میں واقع ٹائٹن پلمبنگ کے مالک گریگ جانسن کے مطابق وہ اور ان کی ٹیم ہارٹ لینڈ کے ایک شاپنگ پلازہ میں سیوریج لائن کے مسئلے کو ٹھیک کر رہے تھے کہ اچانک پائپ کے اندر ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔
گریگ نے بتایا کہ ان کے ساتھی نے انگوٹھی کو اٹھایا، دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اس نے پوچھا، 'اب اس کا کیا کریں؟' انہوں نے کہا، 'چلو دیکھتے ہیں، شاید اس کے اصل مالک کو ڈھونڈ سکیں۔
پلمبنگ کمپنی نے اس حیران کن دریافت کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کی۔ جس کے بعد ان سے سُو نامی خاتون نے رابطہ کیا، جو قریبی فاؤنٹین آف یوتھ اسپا میں کام کرتی ہیں۔
دس سال تک سیوریج کے پائپوں میں گم رہنے والی یہ انگوٹھی آخرکار اپنے مالک تک پہنچنے کی امید بن گئی اور اس عجیب و غریب دریافت نے مقامی لوگوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔