فیفا ورلڈ کپ: نیمار کی اسکاٹ لینڈ کیخلاف میچ میں واپسی، ہیڈکوچ کا بڑا اعلان

34 سالہ نیمار مئی کے وسط میں پنڈلی کی انجری کا شکار ہونے کے بعد سے ٹیم سے باہر تھے

ویب ڈیسک June 20, 2026
facebook whatsup

برازیل کے ہیڈ کوچ کارلو اینچلوتی نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹار فارورڈ نیمار فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف گروپ سی کے آخری میچ میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔

34 سالہ نیمار مئی کے وسط میں پنڈلی کی انجری کا شکار ہونے کے بعد سے ٹیم سے باہر تھے جس کے باعث وہ مراکش کے خلاف پہلے میچ اور ہیٹی کے خلاف دوسرے گروپ میچ میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔

فلاڈیلفیا میں ہیٹی کے خلاف برازیل کی 3-0 سے شاندار فتح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کارلو اینچلوتی نے بتایا کہ نیمار کی بحالی کا عمل مثبت انداز میں جاری ہے۔

انہوں نے کہا کہ نیمار کل انفرادی ٹریننگ کریں گے، اس کے بعد پیر سے دوبارہ ٹیم کے ساتھ پریکٹس شروع کریں گے اور اسکاٹ لینڈ کے خلاف میچ کے لیے دستیاب ہوں گے۔

واضح رہے کہ نیمار اکتوبر 2023 کے بعد سے برازیل کی قومی ٹیم کی نمائندگی نہیں کر سکے اور حالیہ ہفتوں میں انجری سے مکمل صحت یابی کے لیے محنت کر رہے تھے۔

دوسری جانب برازیل نے ورلڈ کپ مہم کا آغاز مراکش کے خلاف 1-1 کے ڈرا سے کیا تھا، تاہم ہیٹی کے خلاف زبردست کارکردگی دکھاتے ہوئے 3-0 سے کامیابی حاصل کی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: پیراگوئے نے ترکی کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کردیا

Express News

فیفا ورلڈکپ: جرمن ٹیم کی جہاز میں بیٹھنے سے قبل مجرموں کی طرح تلاشی کی ویڈیو وائرل

Express News

فیفا ورلڈکپ: برازیل نے ہیٹی کو شکست دے گروپ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈ کپ: مراکش نے اسکاٹ لینڈ کو شکست دے کر اہم کامیابی حاصل کرلی

Express News

فیفا ورلڈ کپ: امریکا نے آسٹریلیا کو شکست دے کر تاریخ رقم کردی

Express News

مراکش کے کپتان پر مبینہ جنسی زیادتی کا الزام، مقدمے کی سماعت ورلڈ کپ کے بعد ہوگی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو