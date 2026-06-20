پرو ہاکی لیگ: پاکستان کو اسپین کے ہاتھوں شکست، مسلسل 12ویں ناکامی

پاکستان ہاکی ٹیم کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں اور اسے اسپین کے ہاتھوں 2-4 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا

ویب ڈیسک June 21, 2026
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ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ میں پاکستان ہاکی ٹیم کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں اور اسے اسپین کے ہاتھوں 2-4 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے ساتھ ہی قومی ٹیم ایونٹ میں مسلسل 12واں میچ ہار گئی۔

بیلجیم میں کھیلے گئے میچ میں اسپین نے اپنے کئی اہم اور تجربہ کار کھلاڑیوں کو آرام دے کر نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا، تاہم پاکستان اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا۔

میچ کے ابتدائی کوارٹر میں دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں۔ اس دوران اسپین کو برتری حاصل کرنے کا بہترین موقع ملا، لیکن پاکستان کے گول کیپر علی رضا نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے پنالٹی اسٹروک روک لیا اور اپنی ٹیم کو خسارے سے بچایا۔

پاکستان نے 28ویں منٹ میں برتری حاصل کی جب ابوبکر محمود نے خوبصورت گول اسکور کیا، تاہم یہ خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی اور اگلے ہی منٹ اسپین کے پیپ کینیل نے گول کرکے مقابلہ 1-1 سے برابر کر دیا۔

پہلا ہاف اسی اسکور پر اختتام پذیر ہوا، لیکن تیسرے کوارٹر میں اسپین نے جارحانہ کھیل پیش کرتے ہوئے دو مزید گول اسکور کیے اور اسکور 1-3 کر دیا۔

کوارٹر کے اختتامی لمحات میں ابوبکر محمود نے اپنا دوسرا گول کرکے پاکستان کی امیدیں زندہ رکھیں اور خسارہ کم کرتے ہوئے اسکور 2-3 کر دیا۔

چوتھے اور آخری کوارٹر میں اسپین نے ایک اور گول اسکور کرکے اپنی برتری مستحکم کر لی اور میچ 2-4 سے اپنے نام کر لیا۔

مسلسل شکستوں کے باعث پاکستان کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے، جبکہ ٹیم کو دفاعی اور فِنشنگ کے شعبوں میں بہتری کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔

ایف آئی ایچ پرو لیگ کے آخری مرحلے کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم اب انگلینڈ روانہ ہوگی، جہاں 23 جون کو اس کا اہم مقابلہ روایتی حریف بھارت کے خلاف شیڈول ہے۔
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