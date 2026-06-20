طاعون کی تاریخ پر نئی تحقیق، 5500 سال پرانے شواہد سامنے آگئے

یہ تحقیق یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کے ارتقائی جینیات کے ماہر ایسکے ولرسلیو کی قیادت میں کی گئی

ویب ڈیسک June 21, 2026
facebook whatsup

سائنس دانوں نے طاعون کے بارے میں اب تک کے قدیم ترین شواہد دریافت کر لیے ہیں، جس سے اس بیماری کی معلوم تاریخ تقریباً 200 سال مزید پیچھے جا کر 5500 سال قدیم ہوگئی ہے۔

یہ اہم دریافت اس مہلک بیماری کی ابتدا کے بارے میں ایک نیا اور بنیادی تناظر فراہم کرتی ہے، جس نے انسانی تہذیب پر گہرا اثر ڈالا ہے اور جس کی سب سے تباہ کن مثال 14 ویں صدی کی بلیک ڈیتھ ہے۔

اگرچہ طاعون آج کے دور میں نایاب اور اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے قابلِ علاج ہے، مگر یہ بیماری ہزاروں سال سے انسانوں کو متاثر کرتی آئی ہے۔

یہ تحقیق یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کے ارتقائی جینیات کے ماہر ایسکے ولرسلیو کی قیادت میں کی گئی۔ جس میں سائبیریا کی جھیل بائیکل کے قریب موجود چار قدیم قبرستانوں سے ملنے والے انسانی باقیات کا تجزیہ کیا گیا۔

ماہرین کے مطابق تحقیق میں 18 قدیم شکاری و خانہ بدوش انسانوں کے دانتوں کا مطالعہ کیا گیا، جن میں طاعون پیدا کرنے والے بیکٹیریا کے ڈی این اے کے آثار ملے۔

کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ وہاں طاعون کی دو الگ الگ وبائیں موجود تھیں، جن میں سب سے قدیم کیسز تقریباً 5500 سال پہلے کے ہیں۔

ایسکے ولرسلیو نے کہا کہ اپنی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمارے خیال میں طاعون کی تاریخ کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان میں اب ڈالر کمانا بہت آسان ہوگیا، فیس بک نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی

Express News

بائنری اسٹار سسٹم سے متعلق ایک نادر دریافت

Express News

مصنوعی کششِ ثقل والے خلائی اسٹیشنز حقیقت کے قریب تر

Express News

گیمرز کا انتظار ختم ہونے کے قریب، جی ٹی اے 6 کے پری آرڈرز کی تاریخ سامنے آگئی

Express News

آئی فون 18 خریداروں کے لیے بری خبر؟ ایپل نے اہم اشارہ دے دیا

Express News

گوگل نے اپنا نیا اسپیکر لانچ کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو