بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے وزیراعلیٰ کے نام پر مہر لگا دی

نئی حکومت کی تشکیل کے دوران عوامی مفادات کو ترجیح دی جائے، چیئرمین پیپلز پارٹی

ویب ڈیسک June 21, 2026
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پاکستان پیپلزپارٹی نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے حوالے سے اہم فیصلہ کرتے ہوئے امجد ایڈووکیٹ کو وزیراعلیٰ نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔

چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے براہِ راست رابطہ کرکے آئندہ حکومتی حکمت عملی اور عوامی حقوق کے تحفظ سے متعلق خصوصی ہدایات بھی جاری کر دیں۔

پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے پارٹی کے صوبائی صدر امجد ایڈووکیٹ کو وزیراعلیٰ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے امجد ایڈووکیٹ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور انہیں حکومت سازی کے معاملات پر تفصیلی ہدایات دیں۔

گفتگو کے دوران گلگت بلتستان کے عوام کو درپیش مسائل، آئینی حقوق اور معاشی ترقی کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

چیئرمین پیپلزپارٹی نے امجد ایڈووکیٹ کو ہدایت کی کہ نئی حکومت کی تشکیل کے دوران عوامی مفادات کو ترجیح دی جائے اور خطے کے آئینی و معاشی حقوق کے حصول کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔
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