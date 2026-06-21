واشنگٹن: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں، جہاں ایران، امریکا اور ثالث ممالک کے نمائندوں کے درمیان بات چیت متوقع ہے۔
روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا کہ ان کا دورہ مختصر ہوگا اور وہ ایک یا دو دن سوئٹزرلینڈ میں قیام کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس دوران ایران کے جوہری پروگرام اور لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔
امریکی نائب صدر نے کہا، "مجھے امید ہے کہ ہم جوہری مسئلے پر پیش رفت کریں گے اور لبنان میں جنگ بندی کے معاملے پر بھی مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ یہی دو بڑے موضوعات ہیں جن پر ہماری توجہ مرکوز رہے گی۔"
رپورٹس کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات کا مقصد امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ مفاہمتی معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینا ہے۔ اس عمل میں پاکستان اور قطر سمیت دیگر ثالث ممالک بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
سفارتی ذرائع کے مطابق مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام، خطے میں استحکام، لبنان کی صورتحال اور جنگ بندی کے مستقبل سمیت متعدد اہم امور زیر بحث آنے کا امکان ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری بھی ان مذاکرات کو خطے کے امن و استحکام کے لیے انتہائی اہم سمجھ رہی ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق جے ڈی وینس کی براہ راست شرکت اس بات کا اشارہ ہے کہ واشنگٹن ان مذاکرات کو غیر معمولی اہمیت دے رہا ہے اور امریکا خطے میں پائیدار امن کے لیے عملی اقدامات کا خواہاں ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب رہے تو اس کے مثبت اثرات نہ صرف ایران اور امریکا کے تعلقات بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سیاسی اور سکیورٹی صورتحال پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔