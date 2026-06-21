کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرپسندی کے مزید شواہد منظر عام پر آگئے

میرپور میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ مہران کے گھر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا چھاپہ

ویب ڈیسک June 21, 2026
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میرپور، آزاد کشمیر:

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا شرپسند چہرہ اور مکروہ ایجنڈا ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے سامنے کھل کر آرہا ہے۔

میرپور میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ مہران کے گھر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چھاپہ مارا جس دوران شرپسند مہران کے زیر استعمال لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، یو ایس بیز اور اسلحہ سے متعلق مواد برآمد کر لیا گیا۔

کالعدم ایکشن کمیٹی کے سرغنہ مہران کے گھر سے برآمد شدہ یو ایس بیز کے ابتدائی تجزیے نے دھرنے سے قبل کی سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔

سرغنہ مہران کے گھر چھاپے میں احتجاج کی آڑ میں ہونے والی شرپسند کارروائیوں کے ثبوت اور اسلحہ لہرانے کی ویڈیوز سامنے آئیں۔ برآمد شدہ ویڈیوز میں سرغنہ مہران کے بھائیوں کو اسلحہ لہراتے اور فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

قانون نافذ کرنے والے اداروں کی برآمد شدہ ڈیجیٹل شواہد اور اسلحہ سے متعلق مواد کی تحقیقات جاری ہیں۔

کالعدم کمیٹی کے سرغنہ کے گھر سے شرپسندی کے ثبوت برآمد ہونا واضح کرتا ہے کہ ان کا مقصد عوامی حقوق نہیں بلکہ آزاد جموں و کشمیر کا امن تباہ کرنا ہے۔
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