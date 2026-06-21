امریکا، ایران کشیدگی کے خاتمے کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی

شہباز شریف نے ثالثی کی کوششوں کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے اعلان میں اہم کردار ادا کیا

ویب ڈیسک June 21, 2026
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امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور ممکنہ جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو عالمی سطح پر غیر معمولی توجہ حاصل ہوئی ہے۔

عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے ثالثی کی کوششوں کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے اعلان میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت اس عمل میں کلیدی شخصیات کے طور پر سامنے آئیں۔

رپورٹ کے مطابق پاکستان نے ایرانی قیادت کے ساتھ رابطوں، اسلام آباد میں سفارتی مشاورت اور پیچیدہ مذاکراتی عمل کے ذریعے امن کی راہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

بلومبرگ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ پاکستان کے متوازن تعلقات نے اسے ثالثی کے لیے موزوں ترین فریق بنایا۔

سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ اسٹیفن پاؤنڈ نے اس پیش رفت کو عالمی سفارتکاری کی ایک اہم کامیابی قرار دیا، جبکہ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار کرسٹوفر کلیری کے مطابق پاکستان خطے میں ایک مؤثر سفارتی اور عسکری قوت کے طور پر ابھر رہا ہے۔

مبصرین کا کہنا ہے کہ علاقائی کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ بڑے تصادم کو روکنے کے لیے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی کوششوں نے عالمی سطح پر ملک کے وقار اور سفارتی اہمیت میں اضافہ کیا ہے۔
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