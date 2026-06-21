بی جے پی پر ہندوتوا ایجنڈے کے تحت مسلم شناخت کو نشانہ بنانے کے الزامات ایک بار پھر شدت اختیار کر گئے

گزشتہ 45 دنوں کے دوران 23 سے زائد مساجد، مدارس، عیدگاہوں اور درگاہوں کو منہدم کیا جا چکا ہے

ویب ڈیسک June 21, 2026
facebook whatsup

بھارت میں بی جے پی حکومت پر ہندوتوا ایجنڈے کے تحت مسلم مذہبی اور ثقافتی شناخت کو نشانہ بنانے کے الزامات ایک بار پھر شدت اختیار کر گئے ہیں۔

بھارتی جریدے مسلم مرر کے مطابق ریاست اترپردیش کے شہر وارانسی میں واقع تقریباً ایک ہزار سال قدیم تاریخی مسجد گنجِ شہیداں کو مسمار کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔

رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ 45 دنوں کے دوران 23 سے زائد مساجد، مدارس، عیدگاہوں اور درگاہوں کو منہدم کیا جا چکا ہے، جبکہ مئی سے اب تک کم از کم 20 مسلم مذہبی مقامات مسماری کی کارروائیوں کا نشانہ بنے ہیں۔

مسلم مرر کے مطابق ہندوتوا پالیسیوں کے تحت ایک ہزار سال قدیم مسجد سے لے کر دو سو سال پرانی درگاہ تک متعدد تاریخی مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔

رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اترپردیش کے شہر سنبھل میں واقع 600 سال پرانی ایک درگاہ کو عدالتی ریلیف نہ ملنے کے بعد منہدم کر دیا گیا۔

دوسری جانب پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے مسجد گنجِ شہیداں سے متعلق رپورٹس پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق اور مشترکہ ثقافتی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنائے۔

ادھر انسانی حقوق کی تنظیم جسٹس فار آل نے بھی بھارت میں تاریخی مسلم مذہبی مقامات کی مسماری اور ان کو لاحق خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

تم چُپ رہو، اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے مسلح تنازعات میں جنسی تشدد کی نمائندہ کو خاموش کرادیا

Express News

برطانیہ میں دو ٹرینوں میں تصادم، ڈرائیور ہلاک، 33 زخمی

Express News

افغان طالبان کے حالیہ اقدامات کو ملک کے سرکاری قوانین کا درجہ دینا ناقابل قبول قرار

Express News

پاکستان نے سفارتی میدان میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا

Express News

جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، 7 افراد جاں بحق

Express News

امریکی صدر کا خصوصی طیارہ 35 سال بعد ریٹائر، قطر کا تحفہ نیا ایئرفورس ون بنے گا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو