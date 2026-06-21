پاکستان کوسٹ گارڈز کی جانب سے استولا آئی لینڈ پر ٹرٹل ہیچری کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق اس اقدام کا مقصد نایاب سمندری کچھوؤں کی نسل کو بچانا اور ان کے انڈوں کی حفاظت کرنا ہے۔
جزیرے پر نایاب نسل کو بچانے اور کچھوؤں کے انڈوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، یہ اقدام نہ صرف ماحولیات کے تحفظ کے لیے اہم ہے بلکہ خطے میں حیاتیاتی تنوع کو برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔
اس منصوبے کے دوبارہ فعال ہونے سے کچھوؤں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور قدرتی نظام مزید مضبوط ہوگا۔
کوسٹ گارڈز کی جانب سے ساحلی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ سمندری حیات کے تحفظ کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے۔