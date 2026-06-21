معروف گلوکارہ دعا لیپا اور اداکار کالم ٹرنر نے اٹلی کے جزیرے سسلی میں ہونے والی اپنی شاندار شادی کی تقریب کی سرکاری تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق 30 سالہ دعا لیپا نے انسٹاگرام پر تصاویر کا ایک مجموعہ پوسٹ کرتے ہوئے کیپشن میں "Mr & Mrs" لکھا، جس کے بعد مداحوں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔
شادی کی تقریب میں دعا لیپا نے معروف فیشن ہاؤس چنیل (Chanel) کا خصوصی ہاؤٹ کوچر گاؤن زیب تن کیا، جسے ڈیزائنر میتھیو بلیزی نے تیار کیا تھا۔ گاؤن کو پروں اور کرسٹل کی نفیس کڑھائی سے مزین کیا گیا تھا۔
چنیل کے مطابق یہ دلہن کا لباس پیرس میں واقع فیشن ہاؤس کے مشہور ایٹیلیئرز میں ہاتھ سے تیار کیا گیا، جبکہ دعا لیپا کے عروسی دوپٹے پر بھی موتیوں اور پروں کی ہاتھ سے کڑھائی کی گئی تھی۔
اپنے دلہن کے روپ کو مکمل کرنے کے لیے دعا لیپا نے سفید ساٹن کے خصوصی جوتے پہنے، جو معروف برانڈ ماسارو نے خاص طور پر ان کے لیے تیار کیے تھے۔
شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور مداح اس جوڑے کو نئی زندگی کے آغاز پر مبارکباد دے رہے ہیں۔
گلوکارہ دعا لیپا اور اداکار کالم ٹرنر کی شادی کی تقریب پر 15 لاکھ پاؤنڈ سے زائد لاگت آئی۔