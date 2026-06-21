کرس گیل کا ریکارڈ پاش پاش، پولارڈ نے ٹی20 میں سب سے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا

پولارڈ نے ایم ایل سی میں واشنگٹن فریڈم کے خلاف ناقابلِ شکست 100 رنز کی اننگز کھیل کر یہ اعزاز حاصل کیا

ویب ڈیسک June 21, 2026
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ویسٹ انڈیز کے تجربہ کار آل راؤنڈر کیرون پولارڈ نے ٹی20 کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر بننے کا اعزاز حاصل کر لیا۔

انہوں نے ہم وطن کرس گیل کے 14 ہزار 562 رنز کا ریکارڈ عبور کرتے ہوئے یہ تاریخی سنگِ میل اپنے نام کیا۔

پولارڈ نے یہ اعزاز امریکا کی میجر لیگ کرکٹ (ایم ایل سی) میں ایم آئی نیو یارک کی جانب سے واشنگٹن فریڈم کے خلاف ناقابلِ شکست 100 رنز کی اننگز کھیل کر حاصل کیا۔ یہ ان کے ٹی20 کیریئر کی صرف دوسری سنچری ہے، اس سے قبل انہوں نے 2018 میں کیریبین پریمیئر لیگ (سی پی ایل) میں ایک سنچری اسکور کی تھی۔

کرس گیل 28 مارچ 2014 سے مردوں کی ٹی20 کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر تھے اور وہ مسلسل 4467 دن تک اس فہرست میں سرفہرست رہے۔ ان کا یہ 12 سالہ اقتدار بالآخر پولارڈ کے ہاتھوں اختتام کو پہنچا۔

اب تک 736 ٹی20 میچز کھیلنے والے پولارڈ اس فارمیٹ کے سب سے زیادہ میچز کھیلنے والے کھلاڑی بھی ہیں۔ وہ مردوں کی ٹی20 کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فہرست میں نمبر ون پوزیشن حاصل کرنے والے صرف نویں بیٹر بن گئے ہیں۔

کرس گیل نہ صرف انگلینڈ اور آسٹریلیا سے باہر کے پہلے کھلاڑی تھے جنہوں نے ٹی20 رنز کی فہرست میں پہلی پوزیشن حاصل کی، بلکہ 2014 سے 2026 تک ان کی حکمرانی ٹی20 کرکٹ کی تاریخ کے نصف سے زائد عرصے پر محیط رہی۔
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