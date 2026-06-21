راولپنڈی: شادی شدہ خاتون کو ہراساں، بلیک میل کرکے رقم بٹورنے اور دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار

خاتون سے مبینہ طور پر بلیک میلنگ کے ذریعے حاصل کیے گئے 30 ہزار روپے اور ایک اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔

ویب ڈیسک June 21, 2026
facebook whatsup
1 3 45
ملزمان ہمارے 1 لاکھ سے زائد مالیت کے 3 موبائل فونز اور 45 ہزار روپے لیکر فرار ہوگئے، ایف آئی آر کا متن

راولپنڈی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر شادی شدہ خاتون کو ہراساں کرنے، بلیک میل کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔

پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے متاثرہ خاتون سے مبینہ طور پر بلیک میلنگ کے ذریعے حاصل کیے گئے 30 ہزار روپے اور ایک اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔

مزید بتایا گیا ہے کہ ملزم کے زیر استعمال موبائل فون کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے تاکہ شواہد کی مزید جانچ پڑتال کی جا سکے۔ پولیس حکام کے مطابق زیر حراست ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت میں چالان کیا جائے گا۔

ایس پی راول سعد ارشد نے اس موقع پر کہا کہ خواتین اور بچوں کے ساتھ ہراسانی، استحصال، زیادتی یا تشدد کے واقعات کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

قومی اسمبلی اجلاس: بجٹ 2026-27 کے تحت مختلف وزارتوں اور ڈویژنوں کے مطالباتِ زر کی منظوری جاری

Express News

کراچی میں آئندہ 3 روز موسم کیسا رہے گا؟

Express News

کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکنِ ایڈووکیٹ راجہ امجد علی خان کا تنظیم سے لاتعلقی کا اعلان

Express News

خواتین کے ساتھ نا زیبا حرکات اور جنسی زیادتی کی کوشش کرنے والا درندہ صفت ’ پیر‘ گرفتار

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمت میں کتنا ٹیکس شامل ہے؟ اہم تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

استولا آئی لینڈ پر ٹرٹل ہیچری کی بحالی، سمندری حیات کے تحفظ میں اہم پیش رفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو