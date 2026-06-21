عاقب جاوید نے کہا کہ قومی کپتان پر تمام سلیکٹرز میٹنگ کے بعد چیئرمین کو حتمی منظوری کے لیے سفارشات دیں گے، ٹیسٹ قیادت کے حوالے سے ابھی کوئی بات واضح نہیں ہے، اگلے چند روز میں فیصلہ ہوگا۔
ٹی ٹوئنٹی میں سلمان علی آغا کی کپتانی کے سوال پر انھوں نے کہا کہ جدید کرکٹ میں کوئی کام لانگ ٹرم ہونا بہت مشکل ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹی ٹوئنٹی میں ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا، ہم آپشنز پر تبادلہ خیال کریں گے، بطور کپتان آپ کے لیے سب سے ضروری اپنی کارکردگی سے دیگر پلیئرز کو متاثر کرنا ہوتا ہے، ابھی اس حوالے سے بات چیت جاری ہے۔