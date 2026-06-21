وفاقی وزارت مذہبی امور نے اعلان کیا ہے کہ عازمین حج 2027 کے لیے رجسٹریشن کل (22 جون) شروع ہوگی، جس کے لیے کوئی رجسٹریشن فیس نہیں ہوگی۔
وزارتِ مذہبی امور نے حج 2027 کی رجسٹریشن کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا ہے، رجسٹریشن کے بعد ہی سرکاری یا نجی حج اسکیم کا انتخاب ممکن ہوگا۔
حکومت کی جانب سے حج 2027 کے خواہش مند افراد کو بروقت رجسٹریشن کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
وزارت مذہبی امور نے بتایا کہ حج 2027 رجسٹریشن مفت ہوگی اور اس کے لیے کوئی فیس وصول نہیں کی جائے گی، حج 2027 کی رجسٹریشن پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی۔
حکومت کی جانب سے سرکاری اور نجی حج اسکیم دونوں کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے، رجسٹریشن کے بغیر حج 2027 کے لیے درخواست جمع نہیں کرائی جا سکے گی۔
عازمین حج 2027 کے لیے کارآمد پاسپورٹ لازمی قرار دیا گیا ہے اور پاسپورٹ کی معیاد کم از کم 26 نومبر 2027 تک مؤثر ہونا ضروری ہے۔
رجسٹریشن کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک خاندان کے افراد مشترکہ طور پر رجسٹریشن کرا سکیں گے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی حج رجسٹریشن کی سہولت ہوگی اور حج رجسٹریشن ملک بھر کے مقررہ بینکوں سے کرائی جا سکے گی۔
مزید بتایا گیا کہ عازمین گھر بیٹھے آن لائن بھی حج رجسٹریشن کرا سکیں گے۔
خیال رہے کہ وفاقی کابینہ نے گزشتہ دنوں حج پالیسی کی منظوری دی تھی۔