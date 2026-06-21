66 سال پرانے تیل میں فرائی چکن! جاپانی ریسٹورنٹ کے انکشاف نے تہلکہ مچا دیا

1960 میں دکان کے قیام کے بعد سے فرائنگ آئل کبھی مکمل طور پر ضائع نہیں کیا گیا

ویب ڈیسک June 21, 2026
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جاپان کے ایک معروف فرائیڈ چکن ریسٹورنٹ نے ایسا انکشاف کیا ہے جس نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے۔ جاپان فرائیڈ چکن گراں پری میں گولڈ میڈل جیتنے والے ریسٹورنٹ ’واکاٹوری‘ کے مالک نے بتایا کہ ان کے مزیدار چکن کا راز ایک ایسا تیل ہے جو گزشتہ 66 برس سے استعمال ہو رہا ہے۔

ریسٹورنٹ کے تیسرے نسل کے مالک یوشی ہیرو تسوچیا کے مطابق 1960 میں دکان کے قیام کے بعد سے فرائنگ آئل کبھی مکمل طور پر ضائع نہیں کیا گیا۔

ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ’پرانا تیل‘ چکن کو منفرد ذائقہ اور خوشبو فراہم کرتا ہے جو نئے تیل سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔

اس حیران کن انکشاف کے بعد سوشل میڈیا پر شدید ردعمل سامنے آیا، جہاں متعدد صارفین نے خدشہ ظاہر کیا کہ 66 سال پرانے تیل کا استعمال عوام کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔

تاہم ریسٹورنٹ انتظامیہ نے وضاحت کی کہ وہ اصل میں 66 سال پرانا وہی تیل استعمال نہیں کر رہے۔ ہر رات تیل کو احتیاط سے فلٹر کرکے گوشت کے ذرات اور دیگر آلودگیاں نکال دی جاتی ہیں، جبکہ صرف تھوڑی مقدار میں پرانا تیل ذائقے کی بنیاد کے طور پر محفوظ رکھا جاتا ہے اور اسے نئے تیل میں شامل کر دیا جاتا ہے۔

انتظامیہ کے مطابق اسی مسلسل عمل کی بدولت ممکن ہے کہ 1960 کے اصل تیل کے چند مالیکیول آج بھی موجودہ تیل کے آمیزے کا حصہ ہوں، لیکن روزمرہ استعمال ہونے والا زیادہ تر تیل نیا ہوتا ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی منفرد طریقے نے واکاٹوری کو جاپان کے بہترین فرائیڈ چکن ریسٹورنٹس میں شامل کر دیا ہے۔
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