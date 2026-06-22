ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے چقندر، پالک یا کیل جیسی سبزیاں کھانے کے بعد ببل گم چبانا بلڈ پریشر کم کرنے اور دل کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے۔
پتوں والی سبزیاں اور جڑ والی سبزیاں نائٹریٹس سے بھرپور ہوتی ہیں، جو دل کی صحت کے لیے نہایت مفید سمجھی جاتی ہیں۔ یہ نائٹریٹس جسم میں ایک ایسا عمل شروع کرتے ہیں جو خون کی نالیوں کو پھیلاتا ہے، خون کی روانی بہتر بناتا ہے اور پٹھوں کو توانائی زیادہ مؤثر انداز میں پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔
محققین کا کہنا ہے کہ یہ عمل بلڈ پریشر کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج (اسٹروک) جیسے جان لیوا خطرات میں بڑی حد تک کمی آ سکتی ہے۔
تاہم اس فائدے کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نائٹریٹ ایک اور کیمیکل نائٹرائٹ میں تبدیل ہو، اور یہ کام منہ میں موجود مخصوص بیکٹیریا انجام دیتے ہیں۔
کنگز کالج لندن اور یونیورسٹی آف ریڈنگ کے سائنس دان اس تبدیلی کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کے طریقے تلاش کر رہے تھے۔ تحقیق کے دوران انہوں نے دریافت کیا کہ میٹھی (شوگر والی) چیونگ گم اس عمل کو بہتر بنا سکتی ہے۔
دل اور خون کی نالیوں کے ماہر اینڈریو ویب نے کہا کہ ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ جب گریپ فروٹ جوس کو چقندر کے جوس کے ساتھ پیا جائے تو تھوک کی تیزابیت کم ہو جاتی ہے جس سے نائٹریٹ کا نائٹرائٹ میں تبدیل ہونا متاثر ہوتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسی لیے ہم نے یہ جانچنے کا فیصلہ کیا کہ اگر تھوک کی تیزابیت بڑھائی جائے تو کیا نائٹریٹ سے نائٹرائٹ بننے کا عمل مزید تیز ہو سکتا ہے۔
تحقیق میں رضاکاروں کو چقندر کے جوس کا ایک شاٹ پلانے کے بعد کئی گھنٹوں تک چیونگ گم چبانے کو کہا گیا۔ کچھ افراد کو زیادہ شوگر کی مقدار اولی جیونگ گم دی گئی جبکہ دوسروں کو دی جانے والی چیونگ گم شوگر فری تھی۔