واٹس ایپ نے آئی فون صارفین کے لیے ایک نیا اور بہتر میسج اینیمیشن فیچر متعارف کرانا شروع کر دیا ہے، جس سے چیٹنگ کا تجربہ پہلے سے زیادہ ہموار اور دلکش ہو جائے گا۔
واٹس ایپ بِیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق یہ فیچر فی الحال آئی او ایس بیٹا پروگرام میں شامل محدود صارفین کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ واٹس ایپ نے پہلی بار صارفین کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ چاہیں تو میسج اینیمیشن کو بند کر سکتے ہیں۔
واٹس ایپ نے ماضی میں بھی آئی فون پر ایسا فیچر متعارف کرایا تھا، تاہم بعد ازاں اسے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب کمپنی اسے مزید جدید اور بہتر انداز میں واپس لا رہی ہے۔
نئے فیچر کے تحت میسج اب فوری طور پر اسکرین پر ظاہر ہونے کے بجائے نرم انداز میں نمودار ہوں گے۔ میسج ببل پہلے ہلکے سے ظاہر ہوگا، پھر معمولی سا بڑا ہو کر گفتگو کا حصہ بن جائے گا، جس سے چیٹنگ کا تجربہ زیادہ جدید اور روان محسوس ہوگا۔
ٹیک ماہرین کے مطابق یہ تبدیلی بظاہر چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن روزانہ کروڑوں صارفین کے لیے واٹس ایپ استعمال کرنے کا تجربہ مزید خوشگوار بنا سکتی ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ فیچر بتدریج مزید بیٹا صارفین تک پہنچایا جائے گا اور آئندہ ہفتوں میں اس کی دستیابی میں اضافہ متوقع ہے۔