ٹیسٹ چیمپیئن شپ کے فائنل کا مقام تبدیل ہونے کا امکان

آئی سی سی پہلے ہی تصدیق کر چکا ہے کہ انگلینڈ 2031 تک آئندہ تین ڈبلیو ٹی سی فائنلز کی میزبانی کرے گا

اسپورٹس ڈیسک June 22, 2026
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ورلڈ ٹیسٹ چیمپیئن شپ 2027 کا فائنل لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کے بجائے اوول میں کرائے جانے کا امکان بڑھ گیا ہے۔

برطانوی میڈیا کے مطابق لارڈز کی پچ کے معیار پر بڑھتے خدشات کے باعث مقام کی تبدیلی زیر غور ہے۔

لارڈز نے 2025 کا فائنل میچ میزبان کے طور پر کروایا تھا جس میں جنوبی افریقا نے آسٹریلیا کو شکست دی تھی تاہم حالیہ ٹیسٹ میچ میں پچ کو غیر معیاری قرار دیے جانے کے بعد تنقید میں اضافہ ہوا۔

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آئی سی سی پہلے ہی تصدیق کر چکا ہے کہ انگلینڈ 2031 تک آئندہ تین ڈبلیو ٹی سی فائنلز کی میزبانی کرے گا اور مقابلے لندن میں ہی ہوں گے، حتمی فیصلہ آئی سی سی اور انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ مشترکہ طور پر کریں گے۔

اگر فائنل اوول منتقل ہوا تو لارڈز کے پاس اگلے سیزن میں دو ٹیسٹ میچ برقرار رہیں گے جبکہ پاکستان کے خلاف ممکنہ ٹیسٹ کی میزبانی بھی زیر بحث ہے۔
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ٹیسٹ چیمپیئن شپ کے فائنل کا مقام تبدیل ہونے کا امکان

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