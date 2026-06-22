ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی نامور اداکارہ پریانکا چوپڑا نے انکشاف کیا ہے کہ وہ جلد ایک ایسے ہالی ووڈ پروجیکٹ کا حصہ ہوں گی جس میں آسکر ایوارڈ یافتہ عالمی اسٹار انجلینا جولی بھی ان کے ساتھ نظر آئیں گی۔ تاہم اداکارہ نے اس منصوبے سے متعلق مزید تفصیلات ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔
اس اعلان کے بعد دنیا بھر میں موجود دونوں اداکاراؤں کے مداحوں میں بے حد تجسس پیدا ہوگیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ آیا یہ جوڑی کسی فلم میں ایک ساتھ جلوہ گر ہوگی، کسی اشتہاری مہم کا حصہ بنے گی یا پھر کسی فلاحی سرگرمی میں مشترکہ طور پر دکھائی دے گی، کیونکہ دونوں ہی اپنی سماجی خدمات کے باعث بھی عالمی سطح پر پہچانی جاتی ہیں۔
پریانکا چوپڑا نے انٹرویو کے دوران انجلینا جولی کے ساتھ ساتھ پینی لوپ کروز اور سلمیٰ ہائیک کا بھی خصوصی ذکر کیا اور کہا کہ وہ ان باصلاحیت اداکاراؤں کے کیریئر سے مسلسل ترغیب حاصل کرتی ہیں۔
اداکارہ کے مطابق یہ نیا بین الاقوامی پروجیکٹ ان کے کیریئر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوسکتا ہے، کیونکہ اب وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہیں جہاں انہیں اپنے کام کے انتخاب میں مکمل آزادی حاصل ہے۔
بولی ووڈ سے ہالی ووڈ تک سفر کے ابتدائی مرحلے کو یاد کرتے ہوئے پریانکا چوپڑا نے اعتراف کیا کہ انہیں اس وقت جو اسکرپٹس ملتے تھے وہ ان کے لیے خاص طور پر نہیں لکھے گئے تھے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شوہر نک جوناس نے انہیں اس حقیقت کا احساس دلایا کہ وہ اب اس مرحلے پر آ چکی ہیں جہاں انہیں اپنے لیے بہترین پروجیکٹس منتخب کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔
واضح رہے کہ پریانکا چوپڑا ان دنوں بھارتی سینما میں بھی واپسی کر رہی ہیں اور وہ ہدایتکار ایس ایس راجامولی کی بڑے بجٹ کی ایکشن ایڈونچر فلم ’وارانسی‘ کا حصہ بن رہی ہیں، جو برسوں بعد ان کی پہلی بھارتی فلم ہوگی۔
اس فلم کی شوٹنگ گزشتہ تین برسوں کے دوران دنیا کے مختلف مقامات جیسے جارجیا، انٹارکٹیکا، افریقہ اور بھارتی شہر حیدرآباد میں کی گئی ہے۔ پریانکا چوپڑا نے اس پراجیکٹ کی عالمی ریلیز کے حوالے سے بھرپور جوش و خروش کا اظہار کیا ہے، جو 7 اپریل 2027 کو دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔