پریانکا چوپڑا اور انجلینا جولی ایک ساتھ جلوہ گر ہونے کو تیار، اداکارہ کا بڑا انکشاف

اس اعلان کے بعد دنیا بھر میں موجود دونوں اداکاراؤں کے مداحوں میں بے حد تجسس پیدا ہوگیا ہے

ویب ڈیسک June 22, 2026
facebook whatsup

ہالی ووڈ اور بولی ووڈ کی نامور اداکارہ پریانکا چوپڑا نے انکشاف کیا ہے کہ وہ جلد ایک ایسے ہالی ووڈ پروجیکٹ کا حصہ ہوں گی جس میں آسکر ایوارڈ یافتہ عالمی اسٹار انجلینا جولی بھی ان کے ساتھ نظر آئیں گی۔ تاہم اداکارہ نے اس منصوبے سے متعلق مزید تفصیلات ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔

اس اعلان کے بعد دنیا بھر میں موجود دونوں اداکاراؤں کے مداحوں میں بے حد تجسس پیدا ہوگیا ہے اور سوشل میڈیا پر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ آیا یہ جوڑی کسی فلم میں ایک ساتھ جلوہ گر ہوگی، کسی اشتہاری مہم کا حصہ بنے گی یا پھر کسی فلاحی سرگرمی میں مشترکہ طور پر دکھائی دے گی، کیونکہ دونوں ہی اپنی سماجی خدمات کے باعث بھی عالمی سطح پر پہچانی جاتی ہیں۔

پریانکا چوپڑا نے انٹرویو کے دوران انجلینا جولی کے ساتھ ساتھ پینی لوپ کروز اور سلمیٰ ہائیک کا بھی خصوصی ذکر کیا اور کہا کہ وہ ان باصلاحیت اداکاراؤں کے کیریئر سے مسلسل ترغیب حاصل کرتی ہیں۔

اداکارہ کے مطابق یہ نیا بین الاقوامی پروجیکٹ ان کے کیریئر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوسکتا ہے، کیونکہ اب وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہیں جہاں انہیں اپنے کام کے انتخاب میں مکمل آزادی حاصل ہے۔

بولی ووڈ سے ہالی ووڈ تک سفر کے ابتدائی مرحلے کو یاد کرتے ہوئے پریانکا چوپڑا نے اعتراف کیا کہ انہیں اس وقت جو اسکرپٹس ملتے تھے وہ ان کے لیے خاص طور پر نہیں لکھے گئے تھے۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے شوہر نک جوناس نے انہیں اس حقیقت کا احساس دلایا کہ وہ اب اس مرحلے پر آ چکی ہیں جہاں انہیں اپنے لیے بہترین پروجیکٹس منتخب کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔

واضح رہے کہ پریانکا چوپڑا ان دنوں بھارتی سینما میں بھی واپسی کر رہی ہیں اور وہ ہدایتکار ایس ایس راجامولی کی بڑے بجٹ کی ایکشن ایڈونچر فلم ’وارانسی‘ کا حصہ بن رہی ہیں، جو برسوں بعد ان کی پہلی بھارتی فلم ہوگی۔

اس فلم کی شوٹنگ گزشتہ تین برسوں کے دوران دنیا کے مختلف مقامات جیسے جارجیا، انٹارکٹیکا، افریقہ اور بھارتی شہر حیدرآباد میں کی گئی ہے۔ پریانکا چوپڑا نے اس پراجیکٹ کی عالمی ریلیز کے حوالے سے بھرپور جوش و خروش کا اظہار کیا ہے، جو 7 اپریل 2027 کو دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سنجے لیلا بھنسالی کی فلم کے سیٹ پر افسوسناک حادثہ، کرنٹ لگنے سے ہلاکت

Express News

فادرز ڈے پر علی گل پیر کے گھر خوشیوں کی آمد، بیٹے کے باپ بن گئے

Express News

قوالی کو جدت کا رنگ دینے والے امجد صابری کی آج دسویں برسی منائی جارہی ہے

Express News

مشہور امریکی اداکار نے اسلام قبول کرلیا

Express News

سارہ علی خان کی ہالی ووڈ اسٹار کے ساتھ تصاویر وائرل، مداحوں کا ‘حیرت انگیز’ ردعمل

Express News

معروف گلوکارہ دعا لیپا کی اٹلی میں شادی کی دلکش تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو