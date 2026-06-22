پرو ہاکی لیگ: اہم کھلاڑیوں سے محروم پاکستان کل بھارت کا سامنا کرے گا

پرو ہاکی لیگ میں پاکستان اور بھارت کا میچ کل لندن میں کھیلا جائے گا، یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام ساڑھے چھ بجے شیڈول ہے۔
اس میچ میں پنالٹی کارنر اسپلشٹ سفیان خان اور ٹیم کے مین اسٹرائیکر حنان شاہد کی کمی ٹیم کو بہت محسوس ہوگی۔
پاکستان اور بھارت آخری بار 14 اکتوبر 2025 کو سلطان آف جوہر کپ میں آمنے سامنے آئے تھے اور وہ میچ تین تین گولز سے برابر رہا تھا۔
حنان شاہد نے ایک اور سفیان خان نے دو گول اسکور کیے تھے تاہم فٹنس مسائل کی وجہ سے حنان شاہد اور سفیان خان موجودہ ٹیم میں شامل نہیں ہیں۔
ان کی عدم موجودگی میں پاکستان کی فارورڈ لائن اور پنالٹی کارنر کے شعبے میں کمزوریاں کھل کر سامنے آئی ہیں۔
بیلجیم میں پرو لیگ کے کھیلے گئے میچز میں بیلجیم اور اسپین کے خلاف پاکستان کی حریف ٹیم پر چڑھائی اور ڈی میں حملوں میں کمی دیکھی گئی جس کی وجہ سے پنالٹی کارنر بھی زیادہ نہیں مل سکے۔
ٹیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے حنان شاہد اور سفیان خان تیزی سے روبصحت ہورہے ہیں اور ورلڈکپ کے لیے ٹیم کو دستیاب ہوں گے۔