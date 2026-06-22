4 ماہ کی جنگ کے بعد اصل فاتح کون؟ نیویارک ٹائمز کی چونکا دینے والی رپورٹ جاری

رپورٹ کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والا معاہدہ تہران کو کئی معاشی فوائد فراہم کر سکتا ہے

ویب ڈیسک June 22, 2026
facebook whatsup

واشنگٹن: امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اپنی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ معاہدہ ایران کے لیے اہم معاشی فوائد کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ تقریباً چار ماہ تک جاری رہنے والی جنگ کے باوجود ایران کی کئی اہم صلاحیتیں برقرار رہی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق امریکا اور اس کے اتحادیوں کی فوجی کارروائیوں کے باوجود ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام بھی بدستور موجود ہے اور خطے میں اس کے اتحادی گروہ بھی فعال ہیں۔

نیویارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ جنگ کے بعد بھی ایران کا سیاسی نظام قائم ہے اور ملک کے حکومتی ڈھانچے میں کوئی بنیادی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی کارروائی کے باوجود ایران کی ریاستی ساخت اور اثر و رسوخ مکمل طور پر متاثر نہیں ہوا۔

تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حالیہ جنگ اور بعد ازاں ہونے والے معاہدے کے باوجود مشرقِ وسطیٰ کی مجموعی سیاسی اور تزویراتی صورتحال میں کوئی بڑی یا ڈرامائی تبدیلی سامنے نہیں آئی۔ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو خطے میں بڑی تبدیلی اور ایران سے لاحق خطرات کے خاتمے کی کوشش قرار دیا تھا، تاہم زمینی حقائق اس دعوے سے مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

فیلڈ مارشل کی کوششوں کے بغیر ایران امریکا مذاکرات میں پیشرفت ممکن نہ تھی، وزیراعظم

Express News

پاکستان سے اظہارِ تشکر؛ ایرانی صدر کل ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے

Express News

18 گھنٹے کے طویل اور سخت مذاکرات کے بعد ایرانی وفد سوئٹزرلینڈ سے ایران روانہ

رپورٹ کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والا معاہدہ تہران کو کئی معاشی فوائد فراہم کر سکتا ہے، جن میں پابندیوں میں نرمی، منجمد مالی اثاثوں تک رسائی، تیل کی برآمدات میں اضافے کے امکانات اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے دروازے کھلنا شامل ہو سکتے ہیں۔

بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ فوجی برتری کے اظہار سے زیادہ کشیدگی میں کمی اور تنازع کو مزید بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک نے جنگ کے بجائے سفارتکاری اور مذاکرات کے راستے کو ترجیح دے کر خطے میں استحکام کے امکانات کو تقویت دی ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق اگر معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہوتا ہے تو نہ صرف ایران کی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے بلکہ عالمی توانائی منڈیوں اور مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورتحال پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سویڈن میں طالبان رجیم کیخلاف افغان مہاجرین کا شدید احتجاج

Express News

چین کا امریکا پر بڑا وار، 10 امریکی فوجی کمپنیوں پر پابندی لگادی

Express News

بھارت کی عالمی ہزیمت مسلسل جاری ، امریکا نے بھارت کو پس پشت ڈال دیا 

Express News

ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ٹرمپ کی نیٹو اور اٹلی کی وزیراعظم میلونی پر شدید تنقید

Express News

فلپائن میں اسکول میں فائرنگ، 3 افراد ہلاک 5 زخمی، دو ملزمان گرفتار

Express News

اسرائیل نے یونانی حکام کو مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہونے سے روک دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو