فوٹو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام نے 18 جون سے ایک نیا فیچر متعارف کرانا شروع کیا ہے جس کے تحت صارفین اب کیروسل پوسٹ کی ہر سلائیڈ کے لیے الگ کیپشن لکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص تصاویر یا ویڈیوز پر سوائپ کرے گا، نیچے موجود کیپشن بھی خودکار طور پر تبدیل ہو جائے گا، یعنی اب ہر تصویر یا ویڈیو کے ساتھ اس کا مخصوص سیاق و سباق دکھایا جا سکے گا۔
انسٹاگرام کی مالک کمپنی میٹا نے اسے ’طویل عرصے سے مانگا جانے والا فیچر‘ قرار دیا ہے اور حقیقت میں صارفین، کریئیٹرز اور برانڈز کئی برسوں سے اس سہولت کا انتظار کر رہے تھے۔
اس سے پہلے کیروسل پوسٹس میں صرف ایک ہی کیپشن دیا جا سکتا تھا، جو پوری پوسٹ کے نیچے یکساں طور پر نظر آتا تھا، چاہے صارف کسی بھی سلائیڈ پر موجود ہو۔ اگر آپ تیسری تصویر کے بارے میں الگ وضاحت دینا چاہتے یا ساتویں سلائیڈ کا پس منظر بیان کرنا چاہتے، تو یا تو ایک لمبا چوڑا کیپشن لکھنا پڑتا تھا اور امید رکھنی پڑتی تھی کہ لوگ اسے پڑھیں گے یا پھر تصویر کے اندر ہی متن شامل کر کے اپ لوڈ کرنا پڑتا تھا۔
یہ دونوں طریقے خاص طور پر ٹیوٹوریلز، سفری یادگاروں، پروڈکٹ شوکیسز، ایونٹ راؤنڈ اپس اور تصویری کہانیوں کے لیے زیادہ مؤثر نہیں تھے، کیونکہ کیپشن وہی رہتا تھا جبکہ اوپر موجود مواد ہر سوائپ کے ساتھ بدل جاتا تھا۔
نئی اپ ڈیٹ استعمال میں نہایت آسان ہے۔ کیروسل پوسٹ بناتے وقت اب کیپشن سیکشن میں ایک آپشن نظر آئے گا، جہاں آپ ’سنگل کیپشن‘ اور ’ملٹیپل کیپشن‘ میں سے انتخاب کر سکیں گے۔ ’سنگل کیپشن‘ بدستور ڈیفالٹ رہے گا، لہٰذا جو صارفین پرانا طریقہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں بدلے گا۔
اگر آپ ’ملٹیپل کیپشن‘ منتخب کرتے ہیں تو پوسٹ تیار کرتے وقت ہر سلائیڈ پر جا کر اس کے لیے الگ کیپشن لکھ سکیں گے۔ بعد میں جب کوئی شخص پوسٹ دیکھتے ہوئے مختلف تصاویر یا ویڈیوز پر سوائپ کرے گا، تو نیچے دکھایا جانے والا کیپشن بھی اسی سلائیڈ کے مطابق فوراً تبدیل ہو جائے گا۔